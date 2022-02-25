ODESSA AÇIKLARINDA VURULAN TÜRK GEMİSİ YALOVA LİMANI'NDA - Son Dakika
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ODESSA AÇIKLARINDA VURULAN TÜRK GEMİSİ YALOVA LİMANI'NDA

25.02.2022 17:36

UKRAYNA'nın Odessa açıklarında dün bomba isabet eden, Türk sahipli 'Yasa Jupiter' adlı kuru yük gemisi, Yalova Limanı'na ulaştı.

UKRAYNA'nın Odessa açıklarında dün bomba isabet eden, Türk sahipli 'Yasa Jupiter' adlı kuru yük gemisi, Yalova Limanı'na ulaştı.

Yasa Gemi İşletmeciliği'nin yöneticiliğinde olan, Marshall Adaları bayraklı, 199 metre uzunluğunda ve 32 metre genişliğindeki dökme kuru yük gemisi 'Yasa Jupiter', saat 16.00 sıralarında Yalova açıklarına ulaştı. Kılavuz gemiler eşliğinde ilerleyen gemi, Altınova ilçesi tersaneler bölgesindeki limana yanaştı. 'Yasa Jupiter'in onarım işlemlerinin özel tersanede yapılacağı belirtildi.

Brezilya-Gibraltar-Odessa- İstanbul rotasındaki 'Yasa Jupiter'in 5 No'lu ambar kapağının üzerine, dün saat 14.00'te, Odessa Limanı'ndan İstanbul'a yeni hareket edilmişken, bomba isabet etmişti. Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, hafif hasar meydana geldiği belirtilen geminin mürettebatında can kaybı olmadığı, normal rotaya devam edildiği açıklanmıştı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Esra TÜRKER- İsmail Hakkı SEYMEN/ YALOVA, (DHA)-

ODESSA AÇIKLARINDA VURULAN TÜRK GEMİSİ YALOVA LİMANI'NDA
ODESSA AÇIKLARINDA VURULAN TÜRK GEMİSİ YALOVA LİMANI'NDA
ODESSA AÇIKLARINDA VURULAN TÜRK GEMİSİ YALOVA LİMANI'NDA
ODESSA AÇIKLARINDA VURULAN TÜRK GEMİSİ YALOVA LİMANI'NDA
ODESSA AÇIKLARINDA VURULAN TÜRK GEMİSİ YALOVA LİMANI'NDA
ODESSA AÇIKLARINDA VURULAN TÜRK GEMİSİ YALOVA LİMANI'NDA

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ODESSA AÇIKLARINDA VURULAN TÜRK GEMİSİ YALOVA LİMANI'NDA - Son Dakika


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