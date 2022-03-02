Son dakika haberleri: ODESSA'DA ASKERLERE AYRILAN HASTANEDEN TABURCU EDİLDİ, TEKERLEKLİ SANDALYE İLE GELDİ - Son Dakika

RUSYA'nın askeri harekatını sürdürdüğü Ukrayna'nın Odessa kentinde hastanede yatarak tedavi gören Mahire Mehmetov(80), hastanenin yaralı askerlerin tedavisi için boşaltılması üzerine tedavisi tamamlanmadan taburcu edilerek, kızı ve damadı ile birlikte tekerlekli sandalye ile Türkiye'ye geldi.

Rusya'nın askeri harekat düzenlediği Ukrayna'da yaşayan Türklerin ana vatana gelişleri sürüyor. Dışişleri Bakanlığı'nın organizasyonuyla Romanya'dan otobüse bindirilen, aralarında Ukraynalıların da bulunduğu 49 kişi Edirne'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyle Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı. Odessa kentinde yaşayan ve rahatsızlığı nedeniyle hastanede yatarak tedavi gören Mahire Mehmetov, tekerlekli sandalye ile zorlu bir yolculuğun ardından kızı ve damadı ile birlikte Türkiye'ye ulaştı.

'ANNEM ACİL TABURCU EDİLDİ'

Odessa'daki hastanede nefes darlığı tedavisi gören ve yaralı askerlerin tedavisinin yapılacağı belirtilerek, tedavisi tamamlanmadan taburcu edilen Mahire Mehmetov, kızı Arife Duman'ın yardımıyla tekerlekli sandalye ile geldi. Odessa'da İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Arife Duman, Türkiye'ye ulaştıkları içi çok mutlu olduklarını söyledi. Annesinin tedavisi tamamlanmadan hastaneden acil olarak taburcu edildiğini anlatan Duman, öğrencilerine de veda edememenin üzüntüsünü yaşadığını söyledi. Duman, şunları söyledi:

"Herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Öncelikle Odessa'daki Türk Başkonsolosluğu'na, Yolculuk çok kötü geçti, gerçekten böyle beklemiyorduk ama gelebileceğimizi de sanmıyorduk. Geldik, korkunçtu yaşadığımız korkunun üzerine bir de çok zor bir yolculuk geçirdik. Ama çok şükür buradayız. Türkiye'deyiz yani heyecanlıyım. Annem çok ağır hastaydı ve hastanede yatıyordu. Anneme acil taburcu etmek zorunda kaldık. Bize annemin bir ay daha hastanede yatması gerekirse tahliye edilemeyebileceği söylendi. Bu yüzden hastaneyle konuştum. Ben zaten hastaneye geldiğimde bana, 'Siz almasanız bile biz bütün hastaları şu anda taburcu ediyoruz. Hastaneyi askerler için boşaltmamız gerekiyor. İyi ki geldiniz zaten. Almak zorundasınız.' denildi. Annemi öyle aldık. Çok zor geçti hakikaten ama buradayız. Çok teşekkür ediyorum herkese, lgii alaka mükemmeldi. Özellikle Romanya'ya feribotla geldik. Çok soğuk ve kar belki eksi 10-12 soğukta geldik. Romanya'da Kızılay derhal koştu. Annemi sırtında indirdiler, taşıdılar.Türk Konsolosluğu zaten çadır kurmuş, orada bizi bekliyordu."

Konuşmakta güçlük çeken Mahire Mehmetov, kendilerine çok yardımcı olunduğunu belirterek, "Çok teşekkür ediyorum, herkes sağ olsun" dedi.