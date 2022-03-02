Son dakika haberleri: ODESSA'DA ASKERLERE AYRILAN HASTANEDEN TABURCU EDİLDİ, TEKERLEKLİ SANDALYE İLE GELDİ - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri: ODESSA'DA ASKERLERE AYRILAN HASTANEDEN TABURCU EDİLDİ, TEKERLEKLİ SANDALYE İLE GELDİ

02.03.2022 16:29

Son dakika haberleri: RUSYA'nın askeri harekatını sürdürdüğü Ukrayna'nın Odessa kentinde hastanede yatarak tedavi gören Mahire Mehmetov(80), hastanenin yaralı askerlerin tedavisi için boşaltılması üzerine tedavisi tamamlanmadan taburcu edilerek, kızı ve damadı ile birlikte tekerlekli sandalye ile Türkiye'ye geldi.

RUSYA'nın askeri harekatını sürdürdüğü Ukrayna'nın Odessa kentinde hastanede yatarak tedavi gören Mahire Mehmetov(80), hastanenin yaralı askerlerin tedavisi için boşaltılması üzerine tedavisi tamamlanmadan taburcu edilerek, kızı ve damadı ile birlikte tekerlekli sandalye ile Türkiye'ye geldi.

Rusya'nın askeri harekat düzenlediği Ukrayna'da yaşayan Türklerin ana vatana gelişleri sürüyor. Dışişleri Bakanlığı'nın organizasyonuyla Romanya'dan otobüse bindirilen, aralarında Ukraynalıların da bulunduğu 49 kişi Edirne'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyle Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı. Odessa kentinde yaşayan ve rahatsızlığı nedeniyle hastanede yatarak tedavi gören Mahire Mehmetov, tekerlekli sandalye ile zorlu bir yolculuğun ardından kızı ve damadı ile birlikte Türkiye'ye ulaştı.

'ANNEM ACİL TABURCU EDİLDİ'

Odessa'daki hastanede nefes darlığı tedavisi gören ve yaralı askerlerin tedavisinin yapılacağı belirtilerek, tedavisi tamamlanmadan taburcu edilen Mahire Mehmetov, kızı Arife Duman'ın yardımıyla tekerlekli sandalye ile geldi. Odessa'da İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Arife Duman, Türkiye'ye ulaştıkları içi çok mutlu olduklarını söyledi. Annesinin tedavisi tamamlanmadan hastaneden acil olarak taburcu edildiğini anlatan Duman, öğrencilerine de veda edememenin üzüntüsünü yaşadığını söyledi. Duman, şunları söyledi:

"Herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Öncelikle Odessa'daki Türk Başkonsolosluğu'na, Yolculuk çok kötü geçti, gerçekten böyle beklemiyorduk ama gelebileceğimizi de sanmıyorduk. Geldik, korkunçtu yaşadığımız korkunun üzerine bir de çok zor bir yolculuk geçirdik. Ama çok şükür buradayız. Türkiye'deyiz yani heyecanlıyım. Annem çok ağır hastaydı ve hastanede yatıyordu. Anneme acil taburcu etmek zorunda kaldık. Bize annemin bir ay daha hastanede yatması gerekirse tahliye edilemeyebileceği söylendi. Bu yüzden hastaneyle konuştum. Ben zaten hastaneye geldiğimde bana, 'Siz almasanız bile biz bütün hastaları şu anda taburcu ediyoruz. Hastaneyi askerler için boşaltmamız gerekiyor. İyi ki geldiniz zaten. Almak zorundasınız.' denildi. Annemi öyle aldık. Çok zor geçti hakikaten ama buradayız. Çok teşekkür ediyorum herkese, lgii alaka mükemmeldi. Özellikle Romanya'ya feribotla geldik. Çok soğuk ve kar belki eksi 10-12 soğukta geldik. Romanya'da Kızılay derhal koştu. Annemi sırtında indirdiler, taşıdılar.Türk Konsolosluğu zaten çadır kurmuş, orada bizi bekliyordu."

Konuşmakta güçlük çeken Mahire Mehmetov, kendilerine çok yardımcı olunduğunu belirterek, "Çok teşekkür ediyorum, herkes sağ olsun" dedi.

Son dakika haberleri: ODESSA'DA ASKERLERE AYRILAN HASTANEDEN TABURCU EDİLDİ, TEKERLEKLİ SANDALYE İLE GELDİ
Son dakika haberleri: ODESSA'DA ASKERLERE AYRILAN HASTANEDEN TABURCU EDİLDİ, TEKERLEKLİ SANDALYE İLE GELDİ
Son dakika haberleri: ODESSA'DA ASKERLERE AYRILAN HASTANEDEN TABURCU EDİLDİ, TEKERLEKLİ SANDALYE İLE GELDİ
Son dakika haberleri: ODESSA'DA ASKERLERE AYRILAN HASTANEDEN TABURCU EDİLDİ, TEKERLEKLİ SANDALYE İLE GELDİ
Son dakika haberleri: ODESSA'DA ASKERLERE AYRILAN HASTANEDEN TABURCU EDİLDİ, TEKERLEKLİ SANDALYE İLE GELDİ
Son dakika haberleri: ODESSA'DA ASKERLERE AYRILAN HASTANEDEN TABURCU EDİLDİ, TEKERLEKLİ SANDALYE İLE GELDİ
Son dakika haberleri: ODESSA'DA ASKERLERE AYRILAN HASTANEDEN TABURCU EDİLDİ, TEKERLEKLİ SANDALYE İLE GELDİ
Son dakika haberleri: ODESSA'DA ASKERLERE AYRILAN HASTANEDEN TABURCU EDİLDİ, TEKERLEKLİ SANDALYE İLE GELDİ
Son dakika haberleri: ODESSA'DA ASKERLERE AYRILAN HASTANEDEN TABURCU EDİLDİ, TEKERLEKLİ SANDALYE İLE GELDİ
Son dakika haberleri: ODESSA'DA ASKERLERE AYRILAN HASTANEDEN TABURCU EDİLDİ, TEKERLEKLİ SANDALYE İLE GELDİ
Son dakika haberleri: ODESSA'DA ASKERLERE AYRILAN HASTANEDEN TABURCU EDİLDİ, TEKERLEKLİ SANDALYE İLE GELDİ
Son dakika haberleri: ODESSA'DA ASKERLERE AYRILAN HASTANEDEN TABURCU EDİLDİ, TEKERLEKLİ SANDALYE İLE GELDİ

YORUMLAR
500
Ukrayna Savunma Bakanı açıkladı: Türkiye'den yeni gelen İHA ve SİHA'lar savaş pozisyonlarına geçti Ukrayna Savunma Bakanı açıkladı: Türkiye'den yeni gelen İHA ve SİHA'lar savaş pozisyonlarına geçti Son dakika gündem: Savaş en çok hasta, yaşlı ve çocukları vuruyor Son dakika gündem: Savaş en çok hasta, yaşlı ve çocukları vuruyor

Ukrayna, Türkiye, Romanya, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: ODESSA'DA ASKERLERE AYRILAN HASTANEDEN TABURCU EDİLDİ, TEKERLEKLİ SANDALYE İLE GELDİ - Son Dakika


Son Dakika
16:36 AB yaptırımlarına devam ediyor! SWIFT sisteminden 7 Rus bankası çıkarıldı
16:15 Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Klitschko duyurdu: Ruslar yaklaşıyor, kent savaşına hazırlanıyoruz!
16:13 Ukraynalılar ne yapmak istiyor? Neden her açıklamada 'Türk' ve 'TB2' ifadesi var: Türkiye, Rusya'ya karşı savaşa mı çekilmek isteniyor?
16:12 Emir Ersoy, 1 hafta önce evlendiği eşi Gökçe Bahadır'ın hamile olduğu yönündeki iddiaları yalanladı
19:37 Halkı nükleer savaş korkusu sardı! 1 günde 32 bin iyot tableti alındı
16:01 Kim Jong-un'dan Kuzey Koreli komutanlara endişelendiren talimat: 3. Dünya Savaşı'na hazır olun
15:51 Geçtiğimiz yıl ile arasında uçurum var! İstanbul'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin yaşam maliyeti zirveyi gördü
15:06 Yeni rekor kırmak isteyen "Akvaryum Adam" bakın ne yaptı!
15:38 Bu firmaların ürünlerini almayın! Lahmacun diye sakatat, çikolata yerine viagra, dana diye domuz eti satıyorlar! Bakanlık açıkladı
15:33 Ukrayna konser teklif etti! Haluk Levent'ten yanıt geldi: Seve seve, yeri de Filistin olsun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2022 16:44:29. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: ODESSA'DA ASKERLERE AYRILAN HASTANEDEN TABURCU EDİLDİ, TEKERLEKLİ SANDALYE İLE GELDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement