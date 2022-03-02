Odessa'da bir köye roket isabet etti: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Odessa'da bir köye roket isabet etti: 1 ölü, 2 yaralı

02.03.2022 02:14
Odessa'da bir köye roket isabet etti: 1 ölü, 2 yaralı

Ukrayna'nın Odessa kentinin Dachnoye köyüne roket isabet etmesi nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Ukrayna'nın Odessa kentinin Dachnoye köyüne roket isabet etmesi nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları kesintisiz devam ederken, Rusya tarafından atılan bir roket yerel saatle 12.00 sularında Ukrayna'nın Odessa kentine bağlı Dachnoye köyüne isabet etti. Düzenlenen roketli saldırıda, köyde yaşayan 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Ukrayna Devleti Acil Servisi tarafından yapılan açıklamada, saldırıda doğalgaz boru hatlarının zarar gördüğü, 9 evin ve 1 garajın ise kullanılamaz hale geldiği ifade edildi. - ODESSA

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Ukrayna, Rusya, Roket, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Odessa'da bir köye roket isabet etti: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Odessa'da bir köye roket isabet etti: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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