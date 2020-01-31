Odessa'da bir Türk, sahtecilikten gözaltında - Son Dakika
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Odessa'da bir Türk, sahtecilikten gözaltında

6 saat önce

Ukrayna'nın Odessa şehrinde bir Türk vatandaşının Avrupa Birliği (AB) ülkelerine sahte belgeyle girmek isterken gözaltına alındığı bildiriliyor.

Odessa'da bir Türk, sahtecilikten gözaltında, System.String[]

Ukrayna'nın Odessa şehrinde bir Türk vatandaşının Avrupa Birliği (AB) ülkelerine sahte belgeyle girmek isterken gözaltına alındığı bildiriliyor.

Odessa Havalimanı Sınır Güvenlik İdaresi'nden yapılan açıklamada, Odessa- Varşova seferini yapan uçağa gidecek yolcuların pasaport kontrolü sırasında genç yaşta bir Türk vatandaşının Belçika'da oturum izni olduğunu öne sürerek bir belge gösterdiği, fakat belgenin sahte olduğunun anlaşıldığı belirtildi. Açıklamada, Belçika'da oturum izni olarak gösterilen belgenin, söz konusu Türk vatandaşının Fransa'daki akrabaları tarafından 500 Euro karşılığında özel olarak yaptırıldığının öğrenildiğine de yer verildi.

Ayrıca, söz konusu Türk vatandaşının polise teslim edildiği ve bu kişi hakkında Ukrayna Ceza Kanunu'nun 'evrakta sahtecilikle' ilgili hükümleri çerçevesinde dava açıldığı dile getirildi.


Avrupa Birliği, Ukrayna, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 09:49 Kaynak: DHA
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