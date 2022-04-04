Odessa'da esnaf, iş yerlerini suntalarla kapattı - Son Dakika
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Odessa'da esnaf, iş yerlerini suntalarla kapattı

04.04.2022 15:37
Odessa'da esnaf, iş yerlerini suntalarla kapattı

Rus bombardımanı altında olan Ukrayna'nın Odessa kentinde ardı ardına yaşanan saldırılar nedeniyle esnaf, iş yerlerini suntalarla kapattı.

Rus bombardımanı altında olan Ukrayna'nın Odessa kentinde ardı ardına yaşanan saldırılar nedeniyle esnaf, iş yerlerini suntalarla kapattı.

Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik saldırıları sürerken, Rus ordusu sivil yerleşimleri vurmaya devam ediyor. Ukrayna'da Rus birliklerinin saldırılarından en çok etkilenen liman kenti Odessa'da esnaf, iş yerlerini şehre düşen füzeler nedeniyle kapattı. Mağazaların camları suntalarla kaplanırken, çalışmaya devam eden işletmeler de iş yerlerini korumaya aldı. - ODESSA

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Ukrayna, Rusya, Esnaf, Rus, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Odessa'da esnaf, iş yerlerini suntalarla kapattı - Son Dakika


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