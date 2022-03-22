Odessa'da halk canlı müzik eşliğinde kum torbalarını kamyona yükledi - Son Dakika
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Odessa'da halk canlı müzik eşliğinde kum torbalarını kamyona yükledi

22.03.2022 22:17

Ukrayna'nın sahil kenti Odessa'da halk canlı müzik eşliğinde şehrin savunmasında kullanmak üzere kum torbalarını kamyona yükledi.

Ukrayna'nın sahil kenti Odessa'da halk canlı müzik eşliğinde şehrin savunmasında kullanmak üzere kum torbalarını kamyona yükledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 24 Şubat'tan bu yana devam ederken, Ukrayna'nın sahil kenti Odessa'da halk canlı müzik eşliğinde şehrin savunmasında kullanmak üzere hazırlanan kum torbalarını kamyona yükledi. Bazı kişilerin ise, canlı müzik eşliğinde dans ettiği görüldü.

Odessa halkı daha önce ise kum torbaları ile şehir merkezindeki tarihi eserleri muhtemel Rus saldırılardan korumak için kullanmıştı.

(Bekir Keskin/İHA)

Odessa'da halk canlı müzik eşliğinde kum torbalarını kamyona yükledi
Odessa'da halk canlı müzik eşliğinde kum torbalarını kamyona yükledi
Odessa'da halk canlı müzik eşliğinde kum torbalarını kamyona yükledi

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Odessa'da halk canlı müzik eşliğinde kum torbalarını kamyona yükledi - Son Dakika


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