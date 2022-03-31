Odessa'da hava saldırıları nedeniyle siren sesleri yeniden çaldı - Son Dakika
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Odessa'da hava saldırıları nedeniyle siren sesleri yeniden çaldı

31.03.2022 14:43
Odessa'da hava saldırıları nedeniyle siren sesleri yeniden çaldı

Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın liman kenti Odessa'da hava saldırıları nedeniyle sirenlerin yeniden çalmasının ardından bölge halkı sığınaklara indi.

Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın liman kenti Odessa'da hava saldırıları nedeniyle sirenlerin yeniden çalmasının ardından bölge halkı sığınaklara indi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna'nın liman kenti Odessa'da yerel saatle 12.30 sıralarında hava saldırısı uyarısının ardından sirenler çaldı. Siren seslerinin ardından Ukrayna ordusuna ait Hava Savunma Sistemleri, Rus ordusuna ait hava araçlarını hedef alarak füze atışları gerçekleştirdi.

Siren sesleri sonrası bölge halkının cep telefonuna acil durum mesajı gönderilirken halk sığınaklara indi. - ODESSA

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Hava Saldırısı, Ukrayna, Liman, Rusya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Odessa'da hava saldırıları nedeniyle siren sesleri yeniden çaldı - Son Dakika


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