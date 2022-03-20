Odessa'da hava savunma sistemleri devreye girdi - Son Dakika
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Odessa'da hava savunma sistemleri devreye girdi

20.03.2022 00:58
Odessa'da hava savunma sistemleri devreye girdi

Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın liman kenti Odessa'da hava savunma sistemleri devreye girdi.

Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın liman kenti Odessa'da hava savunma sistemleri devreye girdi. Ruslara ait insansız hava araçlarını hedef alan hava savunma sistemleri ardı ardına ateş açarken, Rus insansız hava araçları savunma sisteminden atılan füzelerle imha edildi.

Rusya'nın işgali altındaki Ukrayna'nın liman kenti Odessa'da yerel saatle 22.15 sularında hava savunma sistemleri devreye girdi. Odessa semalarında keşif uçuşu yaptıkları sırada Rusya'ya ait insansız hava araçlarını hedef alan Ukrayna'ya ait hava savunma sistemleri gökyüzüne ardı ardına ateş açtı. Açılan ateşin ardından Rus insansız hava araçları, hava savunma sisteminden ateşlenen füzelerle düşürüldü. Arka arkaya ateşlenen füzeler nedeniyle Odessa halkı kısa süreli panik yaşadı. Bu esnada birçok vatandaş tedbir amaçlı sığınaklara saklandı. - ODESSA

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Ukrayna, Liman, Rusya, Rus, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Odessa'da hava savunma sistemleri devreye girdi - Son Dakika


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