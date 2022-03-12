Odessa'da kum torbalarıyla kaplanan tarihi heykel, Ukrayna askerlerince korunuyor - Son Dakika
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Odessa'da kum torbalarıyla kaplanan tarihi heykel, Ukrayna askerlerince korunuyor

12.03.2022 09:33
Odessa'da kum torbalarıyla kaplanan tarihi heykel, Ukrayna askerlerince korunuyor

Ukrayna'nın Karadeniz kıyısındaki Odessa kentinde Rus saldırılarına karşı etrafı kum torbalarıyla çevrelenen Duke de Richelieu heykeli, Ukrayna askerleri tarafından korunuyor.

Ukrayna'nın Karadeniz kıyısındaki Odessa kentinde Rus saldırılarına karşı etrafı kum torbalarıyla çevrelenen Duke de Richelieu heykeli, Ukrayna askerleri tarafından korunuyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ediyor. Ukrayna'nın güneybatısında önemli bir turizm, liman ve ulaşım merkezi olan Odessa'da Rus çıkarmasına karşı hazırlıklar sürüyor. Kentin tarihi yapılarını korumaya çalışan Odessalılar, ünlü Primorsky Bulvarı'nda bulunan Duke de Richelieu Anıtı'nı muhtemel bir Rus saldırısına karşı kum torbalarıyla sardı. Ukrayna askerleri de kentin sembol yapılarından olan heykelin etrafında nöbet tutmaya başladı.

Odessa'da valilik yapan Duke de Richelieu, kentin modernleşmesine yaptığı katkılarıyla tanınıyor. - ODESSA

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Karadeniz, Ukrayna, Rusya, Rus, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Odessa'da kum torbalarıyla kaplanan tarihi heykel, Ukrayna askerlerince korunuyor - Son Dakika


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