Odessa'da mayına basan 2 sivil hayatını kaybettiUkrayna ordusu sivil halkı uyardı - Son Dakika
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Odessa'da mayına basan 2 sivil hayatını kaybettiUkrayna ordusu sivil halkı uyardı

30.03.2022 02:12

- Odessa'da mayına basan 2 sivil hayatını kaybetti Ukrayna ordusu sivil halkı uyardı Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın liman kenti Odessa'da sahilde yürüyüş yapmak isteyen 2 sivil mayına basarak hayatını kaybetti.

- Odessa'da mayına basan 2 sivil hayatını kaybetti

Ukrayna ordusu sivil halkı uyardı

ODESSA - Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın liman kenti Odessa'da sahilde yürüyüş yapmak isteyen 2 sivil mayına basarak hayatını kaybetti. Ukrayna Ordu yetkilisi Vladislav Nazarov ise, halkı plajlardan uzak durmaları yönünde uyardı.

Ukrayna ordusu, ülkedeki savaş nedeniyle özellikle liman bölgelerine ve Rus ordusunun çıkarma yapma ihtimali olan yerlere mayınlar döşenmişti. Ukrayna'nın liman kenti Odessa'da ise trajik bir olay yaşandı. Kent sahilinde yürüyüş yapmak isteyen 2 sivil, Ruslara karşı döşenen mayınlara basmasın. Kazada 2 sivil hayatını kaybetti.

"Plajlar artık dinlenme yeri değil"

Ukrayna Ordu Yetkilisi Vladislav Nazarov, yaşanan olayın ardından yaptığı görüntülü açıklamada, halkın dikkatli olması ve plajlardan durması yönünde uyardı. Açıklamasında, sahillerde yürüyüş yapmanın da tehlikeli olduğunu hatırlatılan Nazarov, "Plajlar artık dinlenme yeri değil, düşman çıkarması için bir fırsat. Bu nedenle dikkatli olun" dedi.

Odessa'da mayına basan 2 sivil hayatını kaybettiUkrayna ordusu sivil halkı uyardı
Odessa'da mayına basan 2 sivil hayatını kaybettiUkrayna ordusu sivil halkı uyardı
Odessa'da mayına basan 2 sivil hayatını kaybettiUkrayna ordusu sivil halkı uyardı

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Ukrayna, Rusya, Liman, Ordu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Odessa'da mayına basan 2 sivil hayatını kaybettiUkrayna ordusu sivil halkı uyardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Odessa'da mayına basan 2 sivil hayatını kaybettiUkrayna ordusu sivil halkı uyardı - Son Dakika
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