Odessa'da, Osmanlı döneminden muska bulundu - Son Dakika

Odessa'da, Osmanlı döneminden muska bulundu

Ukrayna'nın Odessa ilinde Osmanlı zamanında inşa edilen Akkerman Kalesi'nde, 300 yıllık olduğu tahmin edilen bir kağıt muska bulundu.

Ukrayna'nın Odessa ilinde Osmanlı zamanında inşa edilen Akkerman Kalesi'nde, 300 yıllık olduğu tahmin edilen bir kağıt muska bulundu.

Akkerman Kalesi'ndeki arkeolojik kazılarla ilgili bilgi veren Tarihçi Andrey Krasnojon, kazıda Osmanlı döneminden kalma kağıt muskanın bulunduğunu söyledi. Krasnojon, kağıdın bu zamana kadar sağlam şekilde korunmasının hem kağıdın yapıldığı malzemenin niteliğinden hem de zeminin özelliklerinden kaynaklandığını aktardı. Katlanmış durumdaki kağıdın açılarak okunmasının ayrı bir çalışma olacağını belirten Tarihçi Krasnojon, yine de kağıtta bazı harflerin ilk bakışta okunduğunu ifade etti. Katlanmış olan kağıtta ilk anda 'korkudan yazılmıştır' ifadesinin olduğunu, bunun Allah'tan korku olduğunun tahmin edildiğini söyleyen Tarihçi Krasnojon, ayrıca, 007 rakamlarının olduğunu dile getirdi. Tarihçi, 007 rakamının Hicri Takvim'deki 1007 yılının son üç rakamı olabileceğini, bunun da 1588/89 tarihlerine denk gelebileceğini söyledi.

Avrupa Birliği, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararını kınadı
Nüfus müdürlüğünde, "Eşim koronavirüslü, size de koronavirüs hediye getirdim" diye bağırınca büyük panik yaşandı
Trafikte dehşet anları! Tartıştığı kişiyi elinde bıçakla böyle kovaladı
Ukraynalı bilim adamları, Akkerman Kalesi'nin 18'inci yüzyıl başlarında Karadeniz'in kuzey bölgesinin en önemli dini eğitim merkezlerinden biri olduğunu, bu tür kazı çalışmalarını bu nedenle son derece önemli olduğunu ifade etti.

Akkerman Kalesi, 1806-1812 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında, Rusların eline geçmiş, savaştan sonra yapılan Bükreş Antlaşması'yla da Rusya'da kalmıştı. Kale, 1991 yılından bu yana Ukrayna topraklarında bulunuyor.


Ukrayna, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 12:30 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Odessa'da, Osmanlı döneminden muska bulundu - Son Dakika Dünya
YORUMLAR

Son Dakika

18:37 Avrupa Birliği, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararını kınadı 18:16 Nüfus müdürlüğünde, "Eşim koronavirüslü, size de koronavirüs hediye getirdim" diye bağırınca büyük panik yaşandı 17:38 "Delikanlılık ölmüş" dedirten olay! Bir kamyonet adamla geldiler tek kişiyi bıçaklayıp gittiler 17:27 İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi 17:25 Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı 16:58 Bakan Soylu'nun talimatıyla yaşlıları dolandıran çete çökertildi: 17 gözaltı 16:09 Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil 16:02 Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler 15:46 Danimarkalı turist, ülkesinden daha güvenli gördüğü Alanya'da tatilin tadını çıkarıyor 15:25 Tatil sezonunu açan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu denizde birbirini öpücüklere boğdu 15:23 İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk 15:18 Burdur diken üstünde! Alay Komutanlığında görevli askerlerde koronavirüs tespit edildi 15:18 Talihsiz adam, yeni doğan bebeğini görmeye giderken kazada öldü 15:07 "Abi beni bir şey ısırdı" dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı 14:46 Türbülansa giren Hindistan uçağı yolcularının ölüm korkusu kamerada
Avrupa Birliği, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararını kınadı
18:37
Nüfus müdürlüğünde, "Eşim koronavirüslü, size de koronavirüs hediye getirdim" diye bağırınca büyük panik yaşandı
18:16
"Delikanlılık ölmüş" dedirten olay! Bir kamyonet adamla geldiler tek kişiyi bıçaklayıp gittiler
17:38
İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi
17:27
Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı
17:25
Bakan Soylu'nun talimatıyla yaşlıları dolandıran çete çökertildi: 17 gözaltı
16:58
Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil
16:09
Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler
16:02
Danimarkalı turist, ülkesinden daha güvenli gördüğü Alanya'da tatilin tadını çıkarıyor
15:46
Tatil sezonunu açan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu denizde birbirini öpücüklere boğdu
15:25
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2020 19:04:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Odessa'da, Osmanlı döneminden muska bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]