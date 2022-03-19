Odessa'da sanayi ustaları ordu için ekipman üretti - Son Dakika
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Odessa'da sanayi ustaları ordu için ekipman üretti

19.03.2022 10:54

- Odessa'da sanayi ustaları ordu için ekipman üretti Ukrayna'nın sahil kenti Odessa'da sanayi ustaları, orduya destek olmak amacıyla kolları sıvayarak askerlerin ihtiyaçları için teknik ekipmanlar üretti.

- Odessa'da sanayi ustaları ordu için ekipman üretti

ODESSA - Ukrayna'nın sahil kenti Odessa'da sanayi ustaları, orduya destek olmak amacıyla kolları sıvayarak askerlerin ihtiyaçları için teknik ekipmanlar üretti.

Ukrayna ile Rusya arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş devam ediyor. Ukrayna ordusunun ihtiyaçları için kolları sıvayan halk da, imkanları ölçüsünde orduya destek olmaya çalışıyor. Odessa'daki sanayi ustaları, Ukrayna ordusu için dürbün ve tanklara karşı metal kirişlerden oluşan kirpiler üretti. Verdikleri molalarda Ukrayna'nın geleneksek ezgilerini söyleyen ustalar, şarkılarla birlikle mücadele ruhlarının körüklendiğini belirtti.

"Yardım etmek istedik"

Ustalardan biri olan Aleksey tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Savaşın ilk günlerinde herkes şoktaydı ve haberleri takip ediyordu. Bizim aklımıza ise bir şeyler yapmak ve yardım etmek fikri geldi. Neler yapabiliriz diye arkadaşlarla konuşmaya başladık ve askerlere ihtiyaçlarını sorduk. En az bin dürbün, 3-4 bin de kirpi ürettik. Ancak dürbünün üretilmesi için kullanılan köşelik borular tükenmeye başladı ve bunu üreten yerlerin hepsi de şu an kapalı" ifadeleri kullanıldı.

Odessa'da sanayi ustaları ordu için ekipman üretti
Odessa'da sanayi ustaları ordu için ekipman üretti
Odessa'da sanayi ustaları ordu için ekipman üretti

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Ukrayna, Savaş, Rusya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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