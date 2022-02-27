Odessa'da siren sesleri - Son Dakika
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Odessa'da siren sesleri

27.02.2022 22:42

- Odessa'da siren sesleri Ukrayna'nın Odessa şehrinde hava savunma sistemlerinin aktif olmasının ardından şehirde siren sesleri yükseldi.

- Odessa'da siren sesleri

ODESSA - Ukrayna'nın Odessa şehrinde hava savunma sistemlerinin aktif olmasının ardından şehirde siren sesleri yükseldi.

Ukrayna'nın liman şehri Odessa'da yerel saatle 19.00 sularında siren sesleri duyuldu. Ukrayna ordusuna ait hava savunma sistemlerinin Odessa açıklarında tespit ettiği kimliği belirsiz hava aracını imha etti. Patlamalar nedeniyle şehir merkezinde kısa süreli panik yaşanırken, siren sesleri sonrası Odessa halkı sığınaklara indi.

Odessa'da siren sesleri

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Ukrayna, Liman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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