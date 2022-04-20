Odessa'daki gönüllüler kesintilerin yaşandığı bölgelere içme suyu gönderdi - Son Dakika
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Odessa'daki gönüllüler kesintilerin yaşandığı bölgelere içme suyu gönderdi

20.04.2022 09:51

İçme sularının gönderilmek üzere hazırlanması Paketlenmiş su şişlerinin araçlara aktarılması Odessa İnsani Gönüllü Merkezi'nin baş koordinatörü Inga Kordynovska ile röportaj Su bağışlayan Ivan ve Anastasia ile röportaj Ukrayna'nın Odessa kentindeki gönüllüler, Rus saldırılarında hasar...

İçme sularının gönderilmek üzere hazırlanması

Paketlenmiş su şişlerinin araçlara aktarılması

Odessa İnsani Gönüllü Merkezi'nin baş koordinatörü Inga Kordynovska ile röportaj

Su bağışlayan Ivan ve Anastasia ile röportaj Ukrayna'nın Odessa kentindeki gönüllüler, Rus saldırılarında hasar alan altyapılar nedeniyle içme suyu sıkıntısı yaşayan Mıkolayiv şehri sakinlerine gönderilmek üzere paketlenmiş su şişleri hazırladı.

Odessa'daki gönüllüler kesintilerin yaşandığı bölgelere içme suyu gönderdi
Odessa'daki gönüllüler kesintilerin yaşandığı bölgelere içme suyu gönderdi
Odessa'daki gönüllüler kesintilerin yaşandığı bölgelere içme suyu gönderdi
Odessa'daki gönüllüler kesintilerin yaşandığı bölgelere içme suyu gönderdi

YORUMLAR
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Röportaj, Ukrayna, Rus, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Odessa'daki gönüllüler kesintilerin yaşandığı bölgelere içme suyu gönderdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Odessa'daki gönüllüler kesintilerin yaşandığı bölgelere içme suyu gönderdi - Son Dakika
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