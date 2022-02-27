Odessa'dan gelen ilk kafile 24 saat ardından Edirne'ye ulaştı - Son Dakika

Odessa'dan gelen ilk kafile 24 saat ardından Edirne'ye ulaştı

Çatışma bölgesinden tahliye edilen Türk öğrenci yavru kedisini de yanında getirdi

EDİRNE - Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıların ardından bölgede yaşayan Türkleri tahliye eden ilk otobüsler Edirne'ye ulaştı. Vatandaşlar, Türkiye'ye gelmekten dolayı memnuniyetlerini dile getirirken gelenler arasında yavru kedisini getiren bir öğrencide vardı.

Ukrayna'daki çatışmalardan kurtarılmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı desteğiyle yurda getirilen çoğunluğunun öğrencilerin oluşturduğu ilk kafileler, yaklaşık 24 saatlik otobüs yolculuğun ardından Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yaptı. Saatlerdir yolda olduklarını ifade eden vatandaşlar başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere konsolosluklara ve tüm Türk yetkililerine teşekkürlerini iletti. Odessa Bölgesi'nden gelen otobüslerdeki vatandaşları karşılayan AFAD ve Kızılay ekipleri çay, kahve ve sıcak çorba ikramında da bulundu.

Yavru kedisini de yanında getirdi

Odessa'dan Türkiye'ye gelenler arasında bulunan öğrencilerden Batuhan Koçak mia isimli yavru kedisini de yanında getirdi. Koçak, "Öncelikle konsolosluğa çok teşekkür ederiz çok yardımcı oldular buraya kadar getirdiler bizi. Odessa'da pek bir şey yoktu ama en son aldığım bilgilere göre orada da başlamış çatışmalar. Kedimle geldim ben" dedi.

"İnsanın ülkesi gibisi yok"

Otobüsle Türkiye'ye getirilen öğrencilerden Gazihan Küçük, " Uzun ve zorlu bir yolculuktu ama Türk hükümeti gerekeni yaptı. Çok bekledik 24 saatten fazla sürdü yolcuğumuz. Odessa'dan Romanya'ya ardından Bulgaristan'a devam etti. Ukrayna'dan Romanya'ya gemi yolcuğu ile taşındık. İnsanın ülkesi gibi yok. Çatışmalar vardı çıkarken. Çatışmalar çok yaklaşmıştı. Çok yoğunlaştığı vakitlerde çatışmalar bizi tahliye ettiler. Kalan arkadaşlarımıza sabırlar diliyorum. İlk kalkan otobüs bizdik Odessa'dan" diye konuştu.

Mehmet Güpınar isimli bir diğer vatandaş ise, "Çok kötü bir durumdu. Çok panik yaşadık. Allah'a şükür geldik memleketimize" şeklinde konuştu.