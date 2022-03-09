Odessa halkı Rus çıkarmasına karşı sahildeki hazırlığını sürdürüyor - Son Dakika
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Odessa halkı Rus çıkarmasına karşı sahildeki hazırlığını sürdürüyor

09.03.2022 17:17

- Odessa halkı Rus çıkarmasına karşı sahildeki hazırlığını sürdürüyor Ukrayna'nın Odessa kentinde halk, Rusya'nın denizden çıkarmasına karşı sahile kum torbalarıyla barikat kurmaya devam ederken, bazı torbaları da araçlara yükleyerek kent merkezine taşıyor.

- Odessa halkı Rus çıkarmasına karşı sahildeki hazırlığını sürdürüyor

ODESSA - Ukrayna'nın Odessa kentinde halk, Rusya'nın denizden çıkarmasına karşı sahile kum torbalarıyla barikat kurmaya devam ederken, bazı torbaları da araçlara yükleyerek kent merkezine taşıyor.

Rus ordusunun Ukrayna topraklarında ilerleyişine karşı sivillerin direnişi devam ediyor. Ukrayna'nın güneybatısında yer alan ve Rus birliklerinin çıkarma yapması beklenen Odessa kentinde halkın sahilde kum torbaları ile hazırlığı sürüyor. Siviller kum torbalarıyla plaja barikat kurmaya devam ederken, yüzlerce kum torbasını da kentin farklı noktalarında kullanılmak üzere hazırladı. Ukraynalı Sergey, "Karadeniz plajlarında burayı korumak için çalışıyoruz. Kum torbalarıyla barikat hazırlıyoruz" diye konuştu. Diğer bir Ukraynalı ise, "Torbalara kum dolduruyoruz. Ardından bunları araçlara taşıyoruz" dedi.

Odessa halkı Rus çıkarmasına karşı sahildeki hazırlığını sürdürüyor
Odessa halkı Rus çıkarmasına karşı sahildeki hazırlığını sürdürüyor
Odessa halkı Rus çıkarmasına karşı sahildeki hazırlığını sürdürüyor

YORUMLAR
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Ukrayna, Rusya, Rus, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Odessa halkı Rus çıkarmasına karşı sahildeki hazırlığını sürdürüyor - Son Dakika


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