Odessa halkı Rus çıkarmasına karşı sahile barikat kurdu - Son Dakika
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Odessa halkı Rus çıkarmasına karşı sahile barikat kurdu

01.03.2022 17:02

Ukrayna'nın Odessa kentinde halk, Rusya'nın denizden çıkarmasına karşı sahile kum torbalarıyla barikat kurmaya başladı.

Ukrayna'nın Odessa kentinde halk, Rusya'nın denizden çıkarmasına karşı sahile kum torbalarıyla barikat kurmaya başladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına karşı sivillerin direnişi sürüyor. Ukrayna'nın güneybatısında bulunan liman ve ulaşım merkezi Odessa kentinde halk, Rusya'nın denizden çıkarmasına karşı önlem aldı. Onlar kişi, sahilde Rus birliklerine karşı kum torbalarıyla yığınak yaptı.

(İHA)

Odessa halkı Rus çıkarmasına karşı sahile barikat kurdu

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Ukrayna, Rusya, Rus, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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