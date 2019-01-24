Ödevler Çocuğunuzla Aranızı Açmasın

Çocukların kendini tatile kaptırması ile verilen ödevlerin son güne bırakılmasının anne babalarda huzursuzluk ve gerginlik yarattığını söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Figen Karaceylan Çakmakçı, "Çocuklara ödev yaptırmanın adeta bir işkence haline geldiği tatil döneminde anne babaları önemli görevler bekliyor" dedi.

ÖDEV SÜRESİNİN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ SAATİ BELLİ OLMALI

Çocukların çoğu zaman ödevin uzun saatler süreceği ve hiç bitmeyeceği algısına kapıldıklarını vurgulayan Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Figen Karaceylan Çakmakçı, "Ödev saatleri onlar için tutarlı ve sabit bir zaman olmalı. Ödevler erken saatlerde yapılmalı. Özellikle bu zaman dilimi çocuğun yaşına ve dikkat süresine göre belirlenmeli gerekirse iki üç parçaya bölünmeli. Ayrıca ödev bittikten sonra çocuğa kendisi için ayırabileceği bir zaman kalmalı" önerisinde bulundu.

ÖDEV İÇİN UYGUN ÇALIŞMA KÖŞELERİ YARATILMALI

Çocuğun ödev yapacağı ortamların çocuğa göre tespit edilmesi gerektiğini vurgulayan Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Figen Karaceylan Çakmakçı, "Çocuğun ödevini en kolay yapacağı bir ortam ödev alanı olarak belirlenmeli. Çocuğun onayladığı ve istediği bir yer birkaç denemeden sonra ödev ortamı olarak seçilmeli. İyi aydınlanan, rahat ve sakin bir köşe olmalı. Ödev alanı belirlenirken çocuğun tercihi ve kişilik özellikleri mutlaka göz önünde bulundurulmalı. Mutlaka sessiz olacak, mutlaka masa olacak gibi kesin kurallar olmamalı" dedi.

ÖDEV DEĞERLENDİRMESİ YAPARKEN YAPICI OLUNMALI

Ödev yapmadığında çocuğu suçlamaya her ebeveynin hazır olduğunu söyleyen Figen Karaceylan Çakmakçı, "Çocuğun bireysel özellikleri, kapasitesi ve becerileri mutlaka değerlendirilmeli. Örneğin, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ya da öğrenme güçlüğü olan çocuklar ev ödevlerini doğru ve tam almaktan başlayan, yaptığı ödevleri okula götürmeyi unutmaya kadar varan çok çeşitli sorunlar yaşarlar. Çocuğun bu yapısal sorunu ödev değerlendirmesi yapılırken mutlaka göz önünde bulundurulmalı" şeklinde konuştu.

ÖDEVİ KONTROL EDERKEN MOTİVASYON KIRICI DAVRANIŞLARDAN KAÇINILMALI

Ödev saati süresince zaman zaman yanına gidip çocuğun neler yaptığının kontrol edilmesi gerektiğini vurgulayan Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Figen Karaceylan Çakmakçı, "Ödev zamanından erken bitse bile o süreyi çalışmakla geçirmesi gerektiğini bilmeli. Kontrol ederken çok sıkı bir kontrol her hatanın görülmesi, beklenti düzeyinin yüksek olması da motivasyonu kırıcı şeylerdir. Hatalar öncelikle çocuğa sorulmalı, eğer çocuk hataları bulmakta zorlanıyorsa ona yardımcı olunmalı. Yazısı konusunda eleştirmek, en ince ayrıntısıyla kontrol etmek çocuğu ödev yapmaktan ya da size göstermekten uzaklaştırır" dedi.