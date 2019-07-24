Son Dakika Haberleri: ÖDP kurucularından Haydar İlker'in ölümü
Son Dakika Güncel Haber

ÖDP kurucularından Haydar İlker'in ölümü

1 saat önce

Halkların Demokrasi Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, dün hayatını kaybeden Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) kurucu üyelerinden Haydar İlker için düzenlenen anma etkinliğine katıldı.

ÖDP kurucularından Haydar İlker'in ölümü, System.String[]
Halkların Demokrasi Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, dün hayatını kaybeden Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) kurucu üyelerinden Haydar İlker için düzenlenen anma etkinliğine katıldı.
İnşaat Mühendisleri Odası'ndaki (İMO) salonda düzenlenen anma etkinliğine, hayatını kaybeden İlker'in ailesi ve yakınları ile çalışma arkadaşları katılarak, İlker ile ilgili anılarını aktırdı.
Anma etkinliğine, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli de katıldı.
İnşaat Mühendisleri Odası, Sezai Temelli, Haydar İlker, Ödp, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 03:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! Kalın-Jeffrey görüşmesi sonrası ABD'den açıklama geldi Ünlü manken Özge Ulusoy, hakkında çıkan aşk iddialarını net bir dille yalanladı Pitbullun saldırdığı yaşlı kadın: Köpeğin bir suçu günahı yok Bakan Selçuk'tan toplu sözleşme açıklaması

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.7.2019 16:16:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ÖDP kurucularından Haydar İlker'in ölümü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]