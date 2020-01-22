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Odriozola resmen Bayern Münih'te!
7 saat önce
Alman kulübünden yapılan açıklamada, 24 yaşındaki Odriozola'nın sağlık kontrolünden geçtikten sonra sezon sonuna kadar sürecek sözleşmesini imzaladığı ve bugünkü antrenmana katılacağı belirtildi.
Alman kulübünden yapılan açıklamada, 24 yaşındaki Odriozola'nın sağlık kontrolünden geçtikten sonra sezon sonuna kadar sürecek sözleşmesini imzaladığı ve bugünkü antrenmana katılacağı belirtildi.
Bayern Münih'in sportif direktörü Hasan Salihamidzic, Odriozola'nın kalitesiyle takıma yardım edeceğini aktardı.
2018'de Real Sociedad'dan Real Madrid'e transfer olan ve 27 karşılaşmada forma giyen Odriozola, İspanya Milli Takımı'nda 4 kez oynadı.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 03:23
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