Odriozola resmen Bayern Münih'te! - Son Dakika
Son Dakika Spor Odriozola resmen Bayern Münih'te! - Son Dakika Spor

Odriozola resmen Bayern Münih'te!

7 saat önce

Alman kulübünden yapılan açıklamada, 24 yaşındaki Odriozola'nın sağlık kontrolünden geçtikten sonra sezon sonuna kadar sürecek sözleşmesini imzaladığı ve bugünkü antrenmana katılacağı belirtildi.

Odriozola resmen Bayern Münih'te!, System.String[]

Alman kulübünden yapılan açıklamada, 24 yaşındaki Odriozola'nın sağlık kontrolünden geçtikten sonra sezon sonuna kadar sürecek sözleşmesini imzaladığı ve bugünkü antrenmana katılacağı belirtildi.


Bayern Münih'in sportif direktörü Hasan Salihamidzic, Odriozola'nın kalitesiyle takıma yardım edeceğini aktardı.


2018'de Real Sociedad'dan Real Madrid'e transfer olan ve 27 karşılaşmada forma giyen Odriozola, İspanya Milli Takımı'nda 4 kez oynadı.


Bayern Münih, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 03:23 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ozan Kabak: Bayern Münih'i reddettim, Schalke'yi seçtim
Bayern Münih, Real Madrid'den Odriozola'yı kiraladı Loris Karius, Erzurumspor maçında ıslıklandı Son Dakika: BB Erzurumspor, Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ı eledi!

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2020 22:33:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Odriozola resmen Bayern Münih'te! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]