Üye Girişi
ODTÜ araştırma gemisi Bilim-2, Marmara Deniz'nde müsilaj takibinde (1) - Son Dakika

ODTÜ araştırma gemisi Bilim-2, Marmara Deniz'nde müsilaj takibinde (1)

03.06.2021 14:32

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünün ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü koordinasyonunda, 2017'den bu yana yürüttüğü Marmara Denizi Bütünleşik Modelleme Sistemi (MARMOD) Projesi kapsamında, Marmara Denizi'ndeki 100 istasyondan Bilim-2 Gemisi'nde toplanan...

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünün ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü koordinasyonunda, 2017'den bu yana yürüttüğü Marmara Denizi Bütünleşik Modelleme Sistemi (MARMOD) Projesi kapsamında, Marmara Denizi'ndeki 100 istasyondan Bilim-2 Gemisi'nde toplanan veriler, denizdeki kirlilik ve müsilaj oluşumunun nedenlerine ışık tutuyor.

DEKOSİM Ulusal Deniz Araştırmaları Altyapı Merkezi Projesi ve TÜBİTAK BİDEB Öncü Araştırmacılar Programı tarafından da desteklenen MARMOD Projesi kapsamında Marmara Denizi'nde yapılan çalışmaları AA ve TRT ekipleri Bilim-2 Gemisi'nde görüntüledi.

İstanbul ve Çanakkale Boğazları dahil 100 ayrı istasyondan CTD cihazı aracılığıyla alınan numuneler, Bilim-2 Gemisi'nin laboratuvarında analiz ediliyor.

Analizler sonucunda da Marmara Denizi'ndeki kirlilik, tuzluluk, sıcaklık, klorofil, fitoplantkon, zooplankton, oksijen ve ışık miktarı ile bulanıklığın nedenlerine ilişkin bilgiler bir veri havuzunda toplanıyor.

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Barış Salihoğlu, yürüttükleri çalışmalara ve elde ettikleri sonuçlara ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bilim-2 Gemisi ile uzun süredir tüm ulusal denizlerde çalışmalar yürüttüklerini, son dönemlerde özellikle Marmara'ya odaklandıklarını çünkü süre gelen bir oksijen azalması gözlemlediklerini aktardı.

Bunun sebeplerinden birinin besin tuzlarının miktarının artması olduğunu ifade eden Prof. Dr. Salihoğlu, "Son dönemde müsilaj olayları da gündemde. İklim değişimi de aşırı balıkçılık da bunu tetikleyen faktörler. Marmara Denizi'ni tüm parametreleriyle çalışmak gerekiyor. Yoksa bu tür müsilaj gibi olayları doğru şekilde analiz edebilip, sonuçlarını doğru şekilde ortaya koyamazsınız." dedi.

"Girdiyi çok hızlı biçimde en azından 4'e indirebilirsek, 6-7 yıl içinde bir iyileşme görebileceğiz"

İlgili bakanlıklara ve yöneticilere sonuç önerileri de ürettiklerini belirten Prof. Dr. Salihoğlu, yaptıkları çalışmalar sonucunda Marmara Denizi'nin bir ikizini bilgisayar ortamında oluşturup, farklı faktörlerden, farklı insan baskılarından ve doğal baskılardan gelecekte de nasıl etkileneceğini ortaya koyduklarını söyledi

Modelleme çalışmaları kapsamında müsilajın etkisinden çok oksijen azalması ve besin tuzlarının azalması gibi mevcut faktörlerin etkisine baktıklarını aktaran Prof. Dr. Salihoğlu, "İlk sonuçlara bakarsak, eğer Marmara Denizi'nde olan girdiyi çok hızlı biçimde en azından yarıya indirebilirsek, 6-7 yıl içinde bir iyileşme görebileceğiz. Çok hızlı bir iyileşme kolay değil, vakit ve sabır istiyor ama bir an önce bazı önlemleri almamız gerekiyor.

Prof. Dr. Salihoğlu, çalışmalar ışığında ilk sonuçları almaya başladıklarını, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 4 Haziran Cuma günü düzenleyeceği çalıştayda deşarj noktalarından olan girdilerin ne kadar azaltılması ya da havzalardan, nehirlerden olan girdilerin ne şekilde azaltılması gerektiğiyle ilgili somut sonuçları sunacaklarını anlattı.

"Benzer insan baskıları Karadeniz ve Akdeniz'de de var"

Benzer insan baskılarının Karadeniz ve Akdeniz'de de var olduğunu dile getiren Prof. Dr. Salihoğlu, "Marmara'nın şanssızlığı kapalı bir deniz olması. Akdeniz'den daha çok oksijenli su Marmara'ya geliyor. Akdeniz'de de kıyılarda benzer insan baskılarını ve benzer riskleri, oksijenin azaldığını görüyoruz.Marmara, Akdeniz ve Karadeniz'de dünya seviyesinin üzerinde sıcaklık artışı var. Karadeniz zaten risk altında bir deniz. Yüzde 90 oksijensiz, karasal girdilerin etkileri yüksek, aşırı avlanma söz konusu." diye konuştu.

Türkiye uluslararası projeye liderlik edecek

Dışişleri Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın desteklediği proje kapsamında Karadeniz'de hayata geçirilecek AB projesine Türkiye olarak liderlik edeceklerini aktaran Prof. Dr. Salihoğlu, tüm Karadeniz ülkelerinin gelecek ay başlayacak bu projede yer alacağını anlattı.

Prof. Dr. Salihoğlu, bu projede ana hedefin Karadeniz'in ekosistemini doğru anlamak, burada faaliyet gösteren turizm, balıkçılık, enerji gibi sektörlerin sürdürülebilir bir şekilde gelişimine yönelik çözüm önerileri sunmak olduğunu belirtti.

"Bilim-2" 40 yıldır Mavi Vatan'da çalışmalarını sürdürüyor

Bilim-2 Gemisi'nin 40 yıldır ulusal denizlerde kritik, bilimsel çalışmalar yürüttüğünü anlatan Prof. Dr. Salihoğlu, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı desteğiyle kurulan DEKOSİM Ulusal Deniz Araştırmaları Altyapı Merkezi'nde yeni nesil cihazlarla çalışmaları yürüttüklerini ama denizlere de yeni bilimsel, donanımlı araştırma gemisinin indirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

"Kirliliğin düzeyini söylemek şu anda mümkün değil"

Bilimsel Seferler Koordinatörü Dr. Hasan Örek de Bilim-2 Gemisi'ndeki teknik çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Marmara seferinin, Akdeniz'de Mersin'den başlayıp, Karadeniz'de Hopa'da bitecek büyük bir seferin bir parçası olduğunu söyledi.

Bir yıl önce planladıkları bu çalışmadaki amaçlarının Marmara'nın yaz girişi dönemindeki ekosisteminin nasıl geliştiğine, su kütlelerinin nasıl olduğuna bakmak olduğunu belirten Örek, "Şu anda müsilaj olayı da olunca istasyon ağımızı geliştirdik. Yaptığımız ölçümler temel su fiziksel parametreleri yani tuzluluk, sıcaklık, yoğunluk, onun dışında sürekli olarak geminin üzerindeki cihazlarla akıntıları ölçüyoruz, yüzeydeki klorofil miktarına ve tuzluluk sıcaklığına bakıyoruz. Su kolonu boyunca kritik derinliklerden su örnekleri alarak bir kısmını gemide, bir kısmını saklayarak genetik de dahil olmak üzere ileri analizleri DEKOSİM laboratuvarında yapıyoruz. Bunun dışında ayrıca cihazımızın üzerindeki sensörlerle su kolonu boyunca klorofil miktarı, bulanıklık, oksijen gibi parametreleri de ölçmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Kirliliğin düzeyini söylemenin şu anda mümkün olmadığını dile getiren Dr. Örek, sözlerine şöyle devam etti:

"Ancak gördüğümüz kadarıyla tüm su kolonunda bu müsilaj var. Yaptığımız standart ölçümleri, işlemleri yapamıyoruz. Örneğin suyun içindeki partikül maddelerden bir sürü analiz yapabiliyoruz. Ancak partikülleri tutmak için kullandığımız filtreler tamamen kullanılmaz hale geliyor. Çünkü o kadar jel halinde bir madde ki bu tamamen filtrenin üzerini kapatıyor. 1-2 litre süzmemiz gereken yerde bunun 10 katı daha az yani 100 mililitre su süzebiliyoruz. Bu da tabi ki çok yeterli değil ama bu da bize şunu gösteriyor, yüzeyde gördüğümüz müsilajın artık son evresi. Tüm su kolonunda bu jelimsi madde var. İstisnasız her yaptığımız noktada bununla karşılaştık.

Denizlerdeki bu görüntü muhtemelen devam edecek. Marmara'nın tüm üst su kolonunda bu müsilaj var. Aşağı inmemiş durumda ancak ileriki dönemlerde aşağı da inecektir. Bu, zaten oksijensiz olan dip suyunun daha da oksijensiz hale gelmesine neden olacaktır. Bu da tabi ki iyi bir durum değil Marmara için. 25 metrede hala ışık olduğu ve üretim devam ettiği için oksijen seviyesi çok kritik seviyede değil ama 25 metrenin altında, 50 metreden sonra yaşamı idame ettirecek oksijen yok gibi. Bu tabi 100 metrelere geldiğimizde kritik eşiği çok çok aşmış oluyor. Çukurlara baktığımızda oksijen hemen hemen hiç görmüyoruz. Bunlar ekosistemin sağlığı ile ilgili ciddi sinyaller. Tedbirler alındıktan sonra hemen düzelmeyecektir ama kararlı adımlarla, uzun dönemde çözebiliriz diye düşünüyoruz."

ODTÜ araştırma gemisi Bilim-2, Marmara Deniz'nde müsilaj takibinde (1)
ODTÜ araştırma gemisi Bilim-2, Marmara Deniz'nde müsilaj takibinde (1)
ODTÜ araştırma gemisi Bilim-2, Marmara Deniz'nde müsilaj takibinde (1)
ODTÜ araştırma gemisi Bilim-2, Marmara Deniz'nde müsilaj takibinde (1)
ODTÜ araştırma gemisi Bilim-2, Marmara Deniz'nde müsilaj takibinde (1)

Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Çevresel Etki Değerlendirme, Marmara Denizi, Marmara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ODTÜ araştırma gemisi Bilim-2, Marmara Deniz'nde müsilaj takibinde (1) - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fitness hocası Pamela yine sınırları zorladı! Ayna karşısında bikinisini açarak tanıtım yaptı Fitness hocası Pamela yine sınırları zorladı! Ayna karşısında bikinisini açarak tanıtım yaptı Teslimat iki yıl içinde bitecek! Türk şirketi Katmerciler, Kenya'nın açtığı 118 zırhlı araç alım ihalesini kazandı Teslimat iki yıl içinde bitecek! Türk şirketi Katmerciler, Kenya'nın açtığı 118 zırhlı araç alım ihalesini kazandı Hindistan'da koronavirüsten korunmak için düdüklü tencereden bitkisel buhar teneffüs ettiler Hindistan'da koronavirüsten korunmak için düdüklü tencereden bitkisel buhar teneffüs ettiler TCDD Genel Müdürü YHT kazası ile ilgili konuştu: Makinistler işini yapmamış TCDD Genel Müdürü YHT kazası ile ilgili konuştu: Makinistler işini yapmamış Fahriye Evcen'e beğeni yağmuru! Beyaz elbiseli pozlar çok konuşuldu Fahriye Evcen'e beğeni yağmuru! Beyaz elbiseli pozlar çok konuşuldu Felakete dönen eğlence! Ailesinin suda boğulduğu anları, küçük çocuk anbean kaydetti Felakete dönen eğlence! Ailesinin suda boğulduğu anları, küçük çocuk anbean kaydetti Rekabet Kurumu, 13 ünlü gıda firması hakkında soruşturma başlattı Rekabet Kurumu, 13 ünlü gıda firması hakkında soruşturma başlattı Sokak ortasında karısını dövdü! O anlara şahit olan vatandaşlar adama meydan dayağı attı Sokak ortasında karısını dövdü! O anlara şahit olan vatandaşlar adama meydan dayağı attı

Son Dakika Haberleri
16:17 Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, 5. kemoterapiden sonraki halini paylaştı
16:16 Otomobil üst geçitten dereye uçtu, 5 kişi hayatını kaybetti
16:12 Teslimat iki yıl içinde bitecek! Türk şirketi Katmerciler, Kenya'nın açtığı 118 zırhlı araç alım ihalesini kazandı
16:11 Kutlu Adalı'ya gönderilen tehdit mektubu ortaya çıktı! Cinayette yeni gelişme
16:09 Hindistan'da koronavirüsten korunmak için düdüklü tencereden bitkisel buhar teneffüs ettiler
15:44 Başkan Mustafa Cengiz katılamadığı lansmana görüntülü bağlanıp, TFF'yi hedef aldı
15:37 Fahriye Evcen'e beğeni yağmuru! Beyaz elbiseli pozlar çok konuşuldu
15:33 Felakete dönen eğlence! Ailesinin suda boğulduğu anları, küçük çocuk anbean kaydetti
15:28 Son Dakika! Şentop, Kılıçdaroğlu'nun "Mafyadan para alan siyasetçiyi açıkla" çağrısına cevap verdi: Bunu açıklayacak kişi ben değilim
15:21 Alex'den hoca olarak döneceği iddialarını kuvvetlendiren paylaşımlar
Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, 5. kemoterapiden sonraki halini paylaştı Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, 5. kemoterapiden sonraki halini paylaştı         
16:18
Otomobil üst geçitten dereye uçtu, 5 kişi hayatını kaybetti Otomobil üst geçitten dereye uçtu, 5 kişi hayatını kaybetti         
16:16
Kutlu Adalı'ya gönderilen tehdit mektubu ortaya çıktı! Cinayette yeni gelişme Kutlu Adalı'ya gönderilen tehdit mektubu ortaya çıktı! Cinayette yeni gelişme         
16:11
Kadına şiddet uygulayan polis FETÖ soruşturması geçirmiş! Kadına şiddet uygulayan polis FETÖ soruşturması geçirmiş!         
16:05
Erzurum'da ''Türk'ün tapu senedi'' şeklinde tanınan 3 bin 500 yıllık taşbaba heykeli bulundu Erzurum'da ''Türk'ün tapu senedi'' şeklinde tanınan 3 bin 500 yıllık taşbaba heykeli bulundu         
15:38
9 cana mal olan ölüm çukuru için sadece 79 bin lira ceza kesildi 9 cana mal olan ölüm çukuru için sadece 79 bin lira ceza kesildi         
15:35
Dur ihtarına uymadı Batman Çayına uçtu! Gerçek sonra anlaşıldı: Araçtan 100 kilo uyuşturucu çıktı Dur ihtarına uymadı Batman Çayına uçtu! Gerçek sonra anlaşıldı: Araçtan 100 kilo uyuşturucu çıktı         
15:32
Son Dakika! Şentop, Kılıçdaroğlu'nun Son Dakika! Şentop, Kılıçdaroğlu'nun "Mafyadan para alan siyasetçiyi açıkla" çağrısına cevap verdi: Bunu açıklayacak kişi ben değilim         
15:28
Müge Anlı'da gergin dakikalar! Kayınvalidesine saldıran damat canlı yayını karıştırdı Müge Anlı'da gergin dakikalar! Kayınvalidesine saldıran damat canlı yayını karıştırdı         
15:26
9 kişinin yaşamını yitirdiği feci kazada kahreden ayrıntı: Vefat edenlerden biri 6 aylık hamile çıktı 9 kişinin yaşamını yitirdiği feci kazada kahreden ayrıntı: Vefat edenlerden biri 6 aylık hamile çıktı         
15:23
AK Partili Mamak Belediyesi Meclis Üyesi Esra Yılmaz istifa etti: Belediyede yolsuzluk tespit ettim! AK Partili Mamak Belediyesi Meclis Üyesi Esra Yılmaz istifa etti: Belediyede yolsuzluk tespit ettim!         
14:57
Hem Balıklıgöl'de yüzdü hem de valiyi yanına çağırdı! Hem Balıklıgöl'de yüzdü hem de valiyi yanına çağırdı!         
14:41
Zonguldak'ta her yer afişlerle süslendi! Kentte, Erdoğan'ın vereceği müjdenin telaşı yaşanıyor Zonguldak'ta her yer afişlerle süslendi! Kentte, Erdoğan'ın vereceği müjdenin telaşı yaşanıyor         
14:32
Güçlü ekonomisiyle dikkat çeken Japonya'nın bilinmeyen karanlık yüzü var! En çok kadınları etkiliyor Güçlü ekonomisiyle dikkat çeken Japonya'nın bilinmeyen karanlık yüzü var! En çok kadınları etkiliyor         
14:16
Açıklanan enflasyon rakamlarının ardından emekliye çifte bayram, memura ise fark geliyor Açıklanan enflasyon rakamlarının ardından emekliye çifte bayram, memura ise fark geliyor         
12:49
Uzman ismin uyarısı korkuttu: Yeni kapanmaların olmaması için nüfusun yüzde 80'inin aşılanması gerek Uzman ismin uyarısı korkuttu: Yeni kapanmaların olmaması için nüfusun yüzde 80'inin aşılanması gerek         
11:48
Kısıtlama sırasında masaj yaptırırken yakalandılar, 19 bin TL ceza yediler Kısıtlama sırasında masaj yaptırırken yakalandılar, 19 bin TL ceza yediler         
10:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2021 16:27:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ODTÜ araştırma gemisi Bilim-2, Marmara Deniz'nde müsilaj takibinde (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement