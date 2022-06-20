ODTÜ Bileşenlerinden 2 Araştırma Görevlisinin Açığa Alınmasına Tepki: "Atanmış Rektörlere Rağmen Haklarımızı ve Özgürlüklerimizi Savunmaktan...

ODTÜ bileşenleri, iki araştırma görevlisinin gerekçe gösterilmeden ODTÜ Rektörlüğü tarafından açığa alınmasını protesto etti. Rektörlük binası önünde yapılan basın açıklamasında, "Atanmış rektörlerin beyhude çabalarına rağmen haklarımızı ve özgürlüklerimizi savunmaktan vazgeçmeyeceğiz" denildi.

Eğitim Sen 5 No'lu Şube ODTÜ Temsilciliği, ODTÜ Mezunları Derneği, Orta Doğu Öğretim Elemanları Derneği ve ODTÜ Öğrencileri, araştırma görevlileri Sibel Bekiroğlu ve Mehmet Mutlu'nun gerekçe gösterilmeden açığa alınmasını bugün ODTÜ Rektörlüğü protesto etti. "Hocalarımızın Yanındayız" pankartı açan ODTÜ bileşenleri adına yapılan açıklamada şunlar kaydedildi.

"SİBEL BEKİROĞLU VE MEHMET MUTLU'YA KEFİLİZ, HOCALARIMIZIN YANINDAYIZ"

"Otoriter zorbalık, sopasını üniversiteler üzerinde sallamaya devam ediyor. ODTÜ'de, Boğaziçi Üniversitesi'nde ve memleketin bütün kampüslerinde eğitim ve bilim emekçileri ile öğrencileri hedef alan gayri hukuki uygulamalara ne yazık ki her gün bir yenisi daha ekleniyor. Atanmış rektörler aracılığıyla devam ettirilen sistematik baskılar, artık sadece hukuk kılıfına sığmamakla kalmıyor, aklın ve vicdanın sınırlarını da fazlasıyla zorluyor.

ODTÜ öğretim elemanları Sibel Bekiroğlu ve Mehmet Mutlu, asılsız ve mesnetsiz iddiaları esas alan bir kararla geçtiğimiz hafta ODTÜ Rektörlüğü tarafından açığa alındı. Kısa bir süre önce de ODTÜ Kıbrıs Kampüsü'nde görevli öğretim üyesi Doç. Dr. Yonca Özdemir ve öğretim görevlisi Serhat Selışık'ın sözleşmeleri, nesnel değerlendirmelerle açıkça çelişen 'performans' bahaneli gerekçelerle ODTÜ Rektörlüğü tarafından sonlandırılmıştı.

Hukuk tanımaz uygulamalar, sadece eğitim ve bilim emekçilerini değil, öğrencileri de hedef alıyor. Geçtiğimiz günlerde ODTÜ Kampüsü'nde gerçekleştirilmek istenen 10. Onur Yürüyüşü, Rektörlüğün öğrencileri açıkça hedef gösteren tutumu nedeniyle çok sayıda öğrenci ve çalışanın zarar gördüğü bir şiddet gösterisine dönüştü. Eğitim ve bilim emekçileri ile üniversite öğrencilerini hedef alan baskıcı politika ve uygulamalar, ne yazık ki ODTÜ kampüsleriyle sınırlı değil. Boğaziçi Üniversitesi'nde görevli dört eğitim ve bilim emekçisi, bir hak ihlalini açığa çıkartmaları nedeniyle atanmış rektör tarafından açığa alındı.

Bizler, ODTÜ çalışanları, öğrencileri ve mezunları olarak, yaşananlara hep birlikte ve yüksek sesle itiraz ediyoruz. Otoriterliğin akademideki atanmış rektörlerinin beyhude çabalarına rağmen haklarımızı ve özgürlüklerimizi savunmaktan vazgeçmeyeceğiz. Sibel Bekiroğlu ve Mehmet Mutlu'ya kefiliz, hocalarımızın yanındayız. Yonca Özdemir ve Serhat Selışık'ın başarılarına tanığız, hocalarımızın yanındayız. Üniversitenin özerkliğini yok sayan kararların karşısında 500 gündür dimdik duran Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ve emekçilerinin yanındayız, mücadeleleri mücadelemizdir. LGTBTİAA'ları; hakları, özgürlükleri ve gelecekleri için mücadele eden üniversite öğrencilerini asla yalnız bırakmayacağız.

"HOCALARIMIZIN GÖREVLERİNE İADESİNİ TALEP EDİYORUZ"

Yonca Özdemir, Sibel Bekiroğlu, Serhat Selışık ve Mehmet Mutlu ve Boğaziçi Üniversitesi'ndeki görevlerinden alınan hocalarımızın görevlerine ivedilikle iadesini, maddi ve manevi kayıplarının tazmin ve telafi edilmesini, güvenceli çalışma koşullarının garanti altına alınmasını talep ediyoruz. Taleplerimiz gerçekleşene kadar sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. Başta üniversitemiz kamuoyu olmak üzere, tüm yurttaşları haklı mücadelemize destek olmaya, sesimize ses katmaya davet ediyoruz."