ODTÜ'de 'Afetlere Karşı Engelleri Birlikte Aşalım' Projesi Sunuldu

Türkiye'nin Afet Risk Yönetimi 21'inci Yuvarlak Masa Toplantısı'nda Eskişehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce sürdürülen 'Afetlere Karşı Engelleri Birlikte Aşalım' isimli proje sunumu gerçekleşti.

Türkiye'nin Afet Risk Yönetimi 21'inci Yuvarlak Masa Toplantısı'nda Eskişehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce sürdürülen 'Afetlere Karşı Engelleri Birlikte Aşalım' isimli proje sunumu gerçekleşti.



Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen toplantıda, Eskişehir İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Recep Bayar 'Afetlere Karşı Engelleri Birlikte Aşalım' projesini yapılan sunum ile anlattı. Müdür Bayar sunumda, "İşitme, bedensel ve görme engelli bireyler için deprem, sel ve yangın afetleri öncesi, sırası, sonrasında yapılması gereken doğru davranış şekillerini içeren 75 adet video, animasyon, dijital sesli kitap ve az gören bireyler için farklı kontrast renklerde hazırlanan kitapların tanıtımı yapılmıştır. Hazırlanan video içerikleri hedeflenen engel gruplarının erişimine uygun olarak alt yazı, sesli betimleme ve yerel/uluslararası işaret dili içermektedir. Projenin tüm çıktıları afad.anadolu.edu.tr adresinde Türkçe, İngilizce, Bulgarca, Çekçe ve Lehçe olmak üzere 5 dilde hazırlanmış olup, şu ana kadar 15 bin 800 kullanıcıya ulaşmıştır. Proje çıktıları ile İşitme, bedensel ve görme engelli bireylere fırsat eşitliği sağlayan uzaktan eğitim portalı toplumsal faydaya dönüşmüştür" ifadelerine yer verdi.



Sunumun ardından Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu tarafından ödüllendirilen ve Avrupa Birliğince iyi uygulama örneği seçilen proje ve çıktıları hakkında katılımcılar ve moderatör tarafından yöneltilen sorular cevaplandırıldı. - ESKİŞEHİR

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