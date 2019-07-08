ODTÜ'de gerginlik... Polis ekipleri güvenlik tedbirlerini arttırdı
1 saat önce
ODTÜ'de gerginlik... Polis ekipleri güvenlik tedbirlerini arttırdıANKARA - ODTÜ'de Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait Öğrenci Yurdu yapımını engellemek isteyen öğrencilere polis müdahale etti.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 12:35 Kaynak: İHA
ODTÜ'de gerginlik... Polis
ekipleri güvenlik tedbirlerini arttırdı
ANKARA - ODTÜ'de Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait Öğrenci Yurdu yapımını engellemek isteyen öğrencilere polis müdahale etti. Orta Doğu Teknik Üniversitesi
'ne (ODTÜ), Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yapılmak istenen öğrenci yurduna bir grup öğrenci tepki gösterdi. Polisin güvenlik tedbirlerini üst seviyede tuttuğu çalışmada öğrenciler, polise ve alanda çalışma yapan personele zorluk çıkarttı. Öğrencilerin zorluk çıkarması üzerine birçok kez ikazda bulunan güvenlik güçleri, son ikazın ardından gazlı müdahalede bulundu. ODTÜ'de gerginlik devam ediyor.
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