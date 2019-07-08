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ODTÜ'de gerginlik sürüyor

27 dakika önce

ODTÜ'de gerginlik sürüyorANKARA - Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde polis ve eylemci öğrenciler arasında tansiyon ara ara yükseliyor.

ODTÜ'de gerginlik sürüyor
ANKARA - Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde polis ve eylemci öğrenciler arasında tansiyon ara ara yükseliyor.
ODTÜ yapılmak istenen Kredi ve Yurtlar Kurumu yurduna karşı süren eylemde polis ve öğrenciler arasında tansiyon düşmüyor. Mayıs ayından bu zamana devam eden gösterilerde öğrenciler polisle karşı karşıya geliyor. Bugün sabah saatlerinde yaşanan gerginlik sonrası bekleyişlerini sürdüren gösterici öğrenciler ile polis arasında gerginlik devam ediyor.
ODTÜ'de gerginlik sürüyor
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 07:17 Kaynak: İHA
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Polis, 3. Sayfa
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