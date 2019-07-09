Son Dakika Haberleri: ODTÜ'de polise hakarete tepki
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ODTÜ'de polise hakarete tepki

42 dakika önce

Toplumsal Diriliş Hareketi, Orta Doğu Teknik Üniversitesindeki (ODTÜ) kavaklık bölgesinde yurt yapımı için kavak ağaçlarının kesilmesini protesto eden grubun polise yönelik hakaretlerine tepki gösterdi.

ODTÜ'de polise hakarete tepki, System.String[]
Toplumsal Diriliş Hareketi, Orta Doğu Teknik Üniversitesindeki (ODTÜ) kavaklık bölgesinde yurt yapımı için kavak ağaçlarının kesilmesini protesto eden grubun polise yönelik hakaretlerine tepki gösterdi.
ODTÜ'de Kredi Yurtlar Kurumu yurdu yapılması planlanan kavaklık bölgesinde ağaçların kesilmesini protesto eden grupta yer alan bir eylemcinin görevli emniyet mensuplarına yönelik sözleri tepkiye neden oldu.
ODTÜ A1 kapısı önünde basın açıklaması yapan Toplumsal Diriliş Hareketi ve Köroğlu Gençlik Teşkilatı, polise hakareti kınadı. Köroğlu Gençlik Teşkilatı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mahmut Alan, polislere yönelik "hiçbirinizde gram onur yok" şeklindeki hakaret içeren sözlerin kabul edilemeyeceğini söyledi. Alan, polisin yanında olduklarını belirterek yapılan hareketi kınadıklarını ifade etti.
Alan "Böyle bir hakareti doğru bulmuyoruz. Hangi siyasi görüşe sahip olursanız olun devletin polisine kimse hakaret edemez, onlar bizim gururumuzdur. Türk polisi şerefimizdir, onurumuzdur." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 04:23 Kaynak: AA
Kredi Yurtlar Kurumu, Orta Doğu, Güncel
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