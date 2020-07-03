ODTÜ'deki ATO üyesi işletmelerin sorunları çözüldü - Son Dakika

ODTÜ'deki ATO üyesi işletmelerin sorunları çözüldü

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) kampüsünde faaliyet gösteren Ankara Ticaret Odası (ATO) üyesi işletmelerin kira ve aidat başta olmak üzere bir dizi sorunu çözüme kavuşturuldu.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) kampüsünde faaliyet gösteren Ankara Ticaret Odası (ATO) üyesi işletmelerin kira ve aidat başta olmak üzere bir dizi sorunu çözüme kavuşturuldu.

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ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, yaptığı yazılı açıklamada, ATO'nun 48 No'lu Hazır Yemek Hizmetleri-Kantin İşletmeciliği Meslek Komitesi'ne kayıtlı olarak ODTÜ Kampüsü içinde faaliyet gösteren ticari işletmeleri geçen hafta ziyaret ederek sorunlarını dinlediğini anımsattı.

Ardından ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök'ü ziyaret edip, işletmelerin sorunlarını ve çözüm önerilerini aktardığını bildiren Baran, aradan geçen kısa sürede Kök'ün talimatıyla tarafların bir araya geldiğini ve sorunların çoğuna çözüm üretildiğini aktardı.

Baran, bu süreçte yeme içme işiyle iştigal eden işletmelerin desteğe ihtiyaç duyduğuna işaret ederek, "Bunların arasında kantin işletmecileri de var. Üniversitelerin kapalı olması nedeniyle faaliyetlerine ara veren işletmeler devam eden sorunların baskısını da hissediyordu. Çözüm için harekete geçtik ve üniversite ve reel sektör dayanışmasına en güzel örnek teşkil edecek sonuca ulaştık. ODTÜ Rektörü Sayın Kök'e yapıcı yaklaşımı için teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ODTÜ yönetiminin örnek biçimde çözüm ürettiği kantin işletmecilerine ilişkin sorunların diğer üniversitelerde devam ettiğine dikkati çeken Baran, şunları kaydetti:

"Türkiye genelinde bütün üniversitelerde faaliyet gösteren yaklaşık 20 bin kantin işletmecisi için sorun devam ediyor. Üniversitelerimiz İçişleri Bakanlığı ve YÖK'ün kararıyla kapatıldı. Hala da açılmış değil. Açık olmayan üniversitelerde de kantinlerin iş yapabilmesi mümkün değil. Tüm Türkiye'yi ilgilendiren bu sorunun çözümü için de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürü Sayın Tufan Büyükuzun'u ziyaret etmek istiyoruz."

İşletmelerin çözülen sorunları

Baran'ın açıklamasında, ODTÜ'deki işletmelerin çözüme kavuşan sorunlarına ilişkin şu bilgi yer aldı:

"Sözleşmelerin yıllık yerine 3 yıllık süreyle yapılması karara bağlandı. Pandemi süreci içerisinde yenilenen kira sözleşmelerinde geriye dönük borçların ödenme zorunluluğu kaldırıldı. İşletmelerin ödediği ısınma bedelleri gözden geçirilecek. ODTÜ çarşısı içerisinde yer alan işletmelerden pandemi süreci boyunca aidat alınmaması kararlaştırıldı. Kampüs içerisinde yer alan işletmelerin sağlık ya da diğer nedenlerle devir yapmak istemeleri halinde, gerekçelerini belgelemeleri durumunda ODTÜ yönetiminin de onaylayacağı bir kişiye devir hakkının yolu açıldı. Kampüs içerisinde yapılan paket servisler için gece 02.00'ye kadar verilen izin, saat 23.00'e çekildi. İşletmelerden ODTÜ kampüsüne giriş kartı için alınan ücret indirildi. Rektörlük tarafından yılda bir kez belirlenen fiyat listelerinin dönem başlarında olmak üzere yılda iki kez güncellenmesi kabul edildi."

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara Ticaret Odası, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 10:27 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ODTÜ'deki ATO üyesi işletmelerin sorunları çözüldü - Son Dakika Ekonomi

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