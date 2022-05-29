ODTÜ'deki bahar şenliklerinde terör propagandası yaptığı belirlenen 16 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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ODTÜ'deki bahar şenliklerinde terör propagandası yaptığı belirlenen 16 kişi gözaltına alındı

29.05.2022 12:12

ODTÜ'deki bahar şenliklerinde terör propagandası yaptığı belirlenen 16 kişi gözaltına alındı Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen bahar şenliklerinde gerçekleştirilen yürüyüş sırasında terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

ODTÜ'deki bahar şenliklerinde terör propagandası yaptığı belirlenen 16 kişi gözaltına alındı

ANKARA - Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen bahar şenliklerinde gerçekleştirilen yürüyüş sırasında terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahıslardan sadece 2'sinin ODTÜ öğrencisi olduğu öğrenilirken, çeşitli suçlardan kaydı bulunan diğer 8 şüpheliden 4'nün ise terör örgütü üyesi olmaktan suç kaydının olduğu ortaya çıktı.

ODTÜ'de 27 Mayıs günü düzenlenen bahar şenliğindeki yürüyüş esnasında terör örgütü propagandası yaptıkları, terör örgütü lehine slogan attıkları ve etkisiz hale getirilen örgüt mensuplarına ait fotoğraflar ile yaşa dışı pankart açtıkları tespit edilen 16 şahıs, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerden sadece 2'sinin ODTÜ öğrencisi olduğu öğrenildi.

Şüphelilerden 8'inin suç kaydı olduğu ortaya çıktı

Gözaltına alınanlardan 4'nün daha önce terör örgütü üyesi olmak ve propagandası yapmaktan, 2'sinin kanuna aykırı yürüyüş yapmaktan, diğer 2'sinin ise kasten yaralama ve tehdit suçlarından kayıtları olduğu belirtildi. Operasyon çerçevesinde yapılan aramalarda ise, çok sayıda dijital materyal ile yasadışı yayın ve örgütsel dokümanın ele geçirildiği belirtildi.

ODTÜ'deki bahar şenliklerinde terör propagandası yaptığı belirlenen 16 kişi gözaltına alındı
ODTÜ'deki bahar şenliklerinde terör propagandası yaptığı belirlenen 16 kişi gözaltına alındı
ODTÜ'deki bahar şenliklerinde terör propagandası yaptığı belirlenen 16 kişi gözaltına alındı
ODTÜ'deki bahar şenliklerinde terör propagandası yaptığı belirlenen 16 kişi gözaltına alındı

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa ODTÜ'deki bahar şenliklerinde terör propagandası yaptığı belirlenen 16 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ODTÜ'deki bahar şenliklerinde terör propagandası yaptığı belirlenen 16 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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