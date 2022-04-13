ODTÜ'den 23 Nisan'da çocuklara özel soru cevap programı - Son Dakika
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ODTÜ'den 23 Nisan'da çocuklara özel soru cevap programı

13.04.2022 10:40
ODTÜ'den 23 Nisan'da çocuklara özel soru cevap programı

ODTÜ Bilim İletişimi Grubu (BiG) tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda düzenlenecek programda, çocukların merak ettiği sorular, ODTÜ hocaları tarafından deneyler ve gösterimlerle cevaplandırılacak.

ODTÜ Bilim İletişimi Grubu (BiG) tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda düzenlenecek programda, çocukların merak ettiği sorular, ODTÜ hocaları tarafından deneyler ve gösterimlerle cevaplandırılacak.

ODTÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, üniversitede bilimin ışığında kutlanacak.

BiG tarafından 23 Nisan Cumartesi saat 15.30'da, ODTÜ YouTube kanalında yayımlanacak programda, çocukların merak ettiği sorular, ODTÜ hocaları tarafından deneyler ve gösterimlerle cevaplandırılacak.

Okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencileri, en uzun 15 saniyelik videolarda yer alacak bilimsel sorularını, program kapsamında cevaplandırılmak üzere 19 Nisan Salı gününe kadar iletebilecek.

Etkinlikle ilgili detaylı bilgi ve soru gönderme formuna "https://big.metu.edu.tr/23-nisan-etkinlik-formu/" adresinden ulaşılabilecek.

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Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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