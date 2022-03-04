ODTÜ İşletme Topluluğu Liderlik ve Kariyer Zirvesi'ni 4-5-6 Mart'ta Hibrit Gerçekleştiriyor! - Son Dakika
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ODTÜ İşletme Topluluğu Liderlik ve Kariyer Zirvesi'ni 4-5-6 Mart'ta Hibrit Gerçekleştiriyor!

04.03.2022 08:24
ODTÜ İşletme Topluluğu Liderlik ve Kariyer Zirvesi'ni 4-5-6 Mart'ta Hibrit Gerçekleştiriyor!

30 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en aktif öğrenci topluluklarından biri olan ODTÜ İşletme Topluluğu (METUBIZ) 4-5-6 Mart 2022 tarihlerinde Liderlik ve Kariyer Zirvesi'ni hibrit bir biçimde gerçekleştirmeye hazırlanıyor!

Liderlik ve kariyer alanlarına ilgili katılımcılarla alanında uzman konuşmacıları bir araya getirildiği etkinliğe geçtiğimiz yıl Furkan Korkmaz, Hakan Baş gibi birbirinden değerli isimler konuk oldu. Her yıl yaklaşık 900 katılımcıya ev sahipliği yapan Liderlik ve Kariyer Zirvesi bu sene 4-5-6 Mart tarihlerinde liderlikvekariyer.com adresinde online; 6 Mart'ta ise Sheraton Ankara Hotel'de yüz yüze ve liderlikvekariyer.com'da online olmak üzere hibrit bir biçimde gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen katılımcıların, Türkiye'nin önde gelen CEO ve genel müdürlerinin tecrübelerini dinleyip, kendileri ile tanışma fırsatı bulabileceği Liderlik ve Kariyer Zirvesi, katılımcıların kendilerini sadece bireysel anlamda değil network anlamında da geliştirmelerine de katkı sağlıyor. Etkinlik hibrit özelliği sayesinde de katılımcıların mesafe engelini ortadan kaldırarak Türkiye'nin her yerinden etkinliğe ulaşmaya olanak sağlıyor.

Network ve daha fazlası!

Katılımcılar etkinlikte network elde etmenin yanı sıra çok güzel bir amaca da hizmet edecekler. Topluluk etkinliğin bilet gelirlerini Kanserli Çocuklara Umut Vakfı'na bağışlayacak. Baştan sona interaktif bir ortamda deneyimlenecek olan etkinliğin bitiminde ise katılımcıları sürpriz çekilişler bekliyor.

Etkinlik Detayları

Platform: Hibrit. 4-5 Mart Online, 6 Mart Sheraton Ankara Hotel & Online

Tarih: 4-5-6 Mart

Başvuru ve Kayıt: https://www.biletimgo.com/bilet-al-liderlik-ve-kariyer-zirvesi-22-3526

Sertifika: Var

ODTÜ İşletme Topluluğu Liderlik ve Kariyer Zirvesi'ni 4-5-6 Mart'ta Hibrit Gerçekleştiriyor!
ODTÜ İşletme Topluluğu Liderlik ve Kariyer Zirvesi'ni 4-5-6 Mart'ta Hibrit Gerçekleştiriyor!
YORUMLAR
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Kaynak: Bültenler

Furkan Korkmaz, Türkiye, Ankara, Mart, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ODTÜ İşletme Topluluğu Liderlik ve Kariyer Zirvesi'ni 4-5-6 Mart'ta Hibrit Gerçekleştiriyor! - Son Dakika

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