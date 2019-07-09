Son Dakika Haberleri: ODTÜ Kampüsü'nde Yurt İnşaatına Karşı Yeşil Mücadele
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ODTÜ Kampüsü'nde Yurt İnşaatına Karşı Yeşil Mücadele

1 saat önce

Türkiye'nin uluslararası başarı sıralamalarındaki az sayıdaki üniversitesinden biri olan Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), yeni yurt binası inşaatına karşı ağaçlandırılmış alan mücadelesine sahne oluyor.

Türkiye'nin uluslararası başarı sıralamalarındaki az sayıdaki üniversitesinden biri olan Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), yeni yurt binası inşaatına karşı ağaçlandırılmış alan mücadelesine sahne oluyor
ODTÜ Kampüsü'nde Yurt İnşaatına Karşı Yeşil Mücadele
Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 01:01 
Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Türkiye, Güncel
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