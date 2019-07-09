ODTÜ Kampüsü'nde Yurt İnşaatına Karşı Yeşil Mücadele
1 saat önce
Türkiye'nin uluslararası başarı sıralamalarındaki az sayıdaki üniversitesinden biri olan Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), yeni yurt binası inşaatına karşı ağaçlandırılmış alan mücadelesine sahne oluyor.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 01:01
'nin uluslararası başarı sıralamalarındaki az sayıdaki üniversitesinden biri olan Ortadoğu Teknik Üniversitesi
(ODTÜ), yeni yurt binası inşaatına karşı ağaçlandırılmış alan mücadelesine sahne oluyor
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