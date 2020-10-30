ODTÜ'lü Aslı, pazarlama sektörünü bırakıp kuşkonmaz üretimine başladı - Son Dakika

ODTÜ'lü Aslı, pazarlama sektörünü bırakıp kuşkonmaz üretimine başladı

30.10.2020 10:33

ODTÜ'lü Aslı, pazarlama sektörünü bırakıp kuşkonmaz üretimine başladı Araziler kiralayıp tonlarca kuşkonmaz üretiyor 2,5 dönüm arazide başladığı üretimi genişleten azimli kadın, şu anda 180 dönüm alanda kuşkonmaz üretimi yapıyor, dekar başına 1 ton 200 kilo ürün almayı hedefliyor Aslı...

ODTÜ'lü Aslı, pazarlama sektörünü bırakıp kuşkonmaz üretimine başladı

Araziler kiralayıp tonlarca kuşkonmaz üretiyor

2,5 dönüm arazide başladığı üretimi genişleten azimli kadın, şu anda 180 dönüm alanda kuşkonmaz üretimi yapıyor, dekar başına 1 ton 200 kilo ürün almayı hedefliyor

Aslı Aksoy: "Kuşkonmaz uzun bir yolculuk"

ANTALYA - Antalya'nın Aksu ilçesinde kiraladığı arazilerde, bu yılın başında kuşkonmaz dikimi gerçekleştiren Aslı Aksoy, 2 yıl sonra dekar başına 1 ton 200 kilo ürün almayı hedefliyor.

Uzun yıllar pazarlama işletmelerinde görev yapan Aslı Aksoy, kurumsal yaşamın içinden çıkarak, sürdürülebilir bir tarım modeli hayalini gerçekleştirmek adına, memleketindeki kadın çiftçiler ve komşuları ile birlikte 2,5 dönüm arazide kuşkonmaz üretimine başladı. Küçük bir alanda başarıya ulaşan ODTÜ İşletme mezunu Aksoy, şimdi 180 dönüm alanda kuşkonmaz üretimine devam ediyor.

Aslı Aksoy, kuşkonmaz bitkisiyle nasıl tanıştığını şu sözlerle ifade etti:

"Kurumsal yaşamın içinden çıkarak memleketime dönüp, toprağa dokunarak kadınları da işin içerisine katarak sürdürülebilir bir tarım modelinin hayalini kuruyordum. Fakat ne yetiştireceğimi, nasıl katma değerli bir ürünü ülkemize kazandırabilirim, belirgin fikirlerim henüz oluşmamıştı. Tercihlerimi bu fikri bulabilmek için kurumsal hayatın içinde aramaya başladım. Profesyonel olarak tekstil sektöründe çalışırken gıda sektöründe; Anadolu'nun lezzetlerini, organik ürünlerini, biyo çeşitliliğini, ülkemizde ve yurt dışında anlatmayı hedef edinmiş bir firmanın pazarlama müdürü olarak çalışmaya başladım. Yurtdışında katıldığımız bir fuarda ve fuar sonrası restoranda tecrübe ettiğim kuşkonmaz, ilk etapta beni görüntüsüyle çok etkiledi. Ardından araştırdıkça gördüm ki lezzet üzerine, sağlık üzerine muazzam faydaları var. O an itibariyle katma değerli ülkemde yetiştirebileceğim bitki kuşkonmaz fikri oldu. Döndükten sonra kuşkonmaz üzerine çalışmalara başladım."

İlk ticari adım 2015 yılında

İlk denemelerine memleketi Muğla'da, çiftçi akrabalarıyla 2,5 dönüm arazide başladıklarını ifade eden Aksoy, "2015 yılında ticari olabilecek ilk anlamlı adımı atarak, 20 dönümlük bir alanda, Muğla'da ilk kuşkonmaz tarlamızı oluşturduk. İlk hasadımızı 2017 yılında aldık. Buradaki sonuçlardan emin olduktan sonra, 40 dönüm arazi de devam ettik. Köyümüzün kadınları ve komşularımla birlikte iyi tarım uygulamaları ile işlediğimiz bir üretim alanı oluşturduk" dedi.

Dönümden 1 ton 200 kilo ürün

İkinci adım olarak Antalya Aksu'da 210 dönümlük bir alan kiralaması gerçekleştirdiklerini kaydeden Aksoy, "2020 yılında 140 dönümünü ektik, gelecek baharda 70 dönümlük alanımızı da ilave ederek, toplam üretim alanımızı 250 dönüme taşıyoruz. Kuşkonmaz uzun bir yolculuk. Çok yıllık bir üretim. Tohumdan elde ettiğiniz 3-3,5 aylık fideleri hazırlamış olduğunuz tarlaya bahar aylarında dikimini gerçekleştiriyoruz. 2 yıl boyunca tesis ve bakım süreci söz konusu. Kuşkonmaz bir sebze aslında baktığınızda bir meyve bahçesi kurar gibi bir gelişim döngüsü var. 2 yılın sonunda ortalama verimlerin altında yaklaşık dekardan, 500-600 kilo civarında ürün kesebileceğimiz bir verimlilik başlıyor. Bir sonraki sene 3. yıla geldiğimizde tarla, tam verime oturuyor ve dönümden 1 ton 200 kilo ürün hasat etmeye başlıyorsunuz. Aynı kuşkonmaz tarlasından, 10 yıl boyunca ticari olarak anlamlı ürün elde etmek mümkün" açıklamasında bulundu.

"Ürünlerimiz yurt içi pazara hitap ediyor"

Her sene ürettiğimiz kadar, büyüyebilen bir tüketimin söz konusu olduğunu söyleyen Aksoy, "Kuşkonmaz, ülkemiz için yeni. Mutfaklarımıza yeni yeni giriyor. Her sene yüzde 30 oranında artan bir iç pazar söz konusu. Bizim yapmış olduğumuz yeni yatırımlar bir yandan, iç pazarın artan talebine hitap ederken, diğer yandan özellikle Avrupa ağırlıklı ihracatın tohumlarını ekmek anlamına geliyor. Ülkemizden ciddi anlamda ihracat potansiyeli var. Almanya, Hollanda, Romanya buralara küçük ihracatlar deneme ölçeğinde başladı. Aynı zamanda uzak doğu ülkelerine uçakla gönderebileceğimiz yerlerden talepler geliyor. Bu ülkelerde üretim kapasitemiz arttığı nispette, ihracat kanallarını açmayı hedefliyoruz" dedi.

Faydaları saymakla bitmiyor

Kuşkonmaz'ın yurt dışında baharın müjdecisi olarak bilindiğini kaydeden Aksoy, "Kuşkonmaz, ilk etapta müthiş bir folik asit deposu. Sağlık üzerine faydaları saymakla bitmiyor. Emziren anneler, anne adayları için önemi bir besin. Bunu doğal yolla bir porsiyon kuşkonmaz ile günlük ihtiyacınızı alabilirsiniz. Bunun dışında çok lifli bir sebze, bütün sindirim sisteminizi temizliyor. Vitamin ve minerallerle çok zengin. Baharda tam bir antioksidan diyebileceğimiz, çok sağlıklı lezzetli bir sebze. Besin değerlerini dengeleyici. Özel diyet programlarını uygulayan tüketiciler için beslenmeyi çeşitlendiren, alternatif bir besin kaynağı" ifadelerini kullandı.

ODTÜ'lü Aslı, pazarlama sektörünü bırakıp kuşkonmaz üretimine başladı
ODTÜ'lü Aslı, pazarlama sektörünü bırakıp kuşkonmaz üretimine başladı
ODTÜ'lü Aslı, pazarlama sektörünü bırakıp kuşkonmaz üretimine başladı
ODTÜ'lü Aslı, pazarlama sektörünü bırakıp kuşkonmaz üretimine başladı
ODTÜ'lü Aslı, pazarlama sektörünü bırakıp kuşkonmaz üretimine başladı

Antalya, Tarım, Aksu, söz, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam ODTÜ'lü Aslı, pazarlama sektörünü bırakıp kuşkonmaz üretimine başladı - Son Dakika

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