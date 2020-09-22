ODTÜ'lü görme engelli sporcunun en büyük hedefi olimpiyatlara katılmak - Son Dakika

ODTÜ'lü görme engelli sporcunun en büyük hedefi olimpiyatlara katılmak

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Siyaset ve Kamu Yönetimi Bölümü ikinci sınıf öğrencisi görme engelli atlet İrem Su Balcı, en büyük hedefinin milli takıma seçildikten sonra olimpiyatlara gitmek olduğunu söyledi.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Siyaset ve Kamu Yönetimi Bölümü ikinci sınıf öğrencisi görme engelli atlet İrem Su Balcı, en büyük hedefinin milli takıma seçildikten sonra olimpiyatlara gitmek olduğunu söyledi.

20 yaşındaki İrem Su, AA muhabirine yaptığı açıklamada 7 ay önce başladığı atletizme yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir süre ara vermek zorunda kaldığını belirtti.

Sporda başarılı olabileceğini ilk kez 13 yaşında farkettiğini anlatan İrem Su, "Ortaokula gittiğimi zamanlar beden eğitimi derslerinde biz engelli öğrencilere yönelik özel uygulamalar yoktu. Dolayısıyla için sporda ilgili ve yetenekli olup olmadığımı bilmiyordum. Bir gün bir parkta özgür ve serbest hareket ettiğimi görünce koşmayı çok sevdiğimi anladım. O gün yetenekli olduğumu farketmiştim." ifadelerini kullandı.

"En büyük hedefim milli takıma seçilmek, oradan da olimpiyatlara gitmek"

İrem Su, üniversite hocalarının yönlendirmesiyle atletizme başladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Sporu çok sevdim. Özellikle kısa mesafe koşmayı çok seviyorum. Hocalarım aynı zamanda yüzmeye de uygun olduğumu söylediler. Bu da beni çok mutlu etti. Bundan önce sporda başarılı olur muyum, olmaz mıyım hiç düşünmemiştim. Profesyonel olarak 7 aydır sporun içindeyim. Lisansım da yeni çıktı. Kovid-19 salgını nedeniyle çalışmalara bir süre ara vermiştik. 25 Haziran itibariyle tekrar koşmaya başladım. En büyük hedefim milli takıma seçilmek ve oradan da olimpiyatlara gitmek. 100, 200 ve 400 metre koşularıda başarılı olmak istiyorum."

"Hem akademisyen hem de profesyonel bir atlet olarak ülkemi temsil etmek istiyorum"

İrem Su, sporun dışında eğitimi de çok önemsediğini belirterek bir hedefinin de akademik kariyer yapmak olduğunu söyledi.

ODTÜ'yü kazanmak için çok büyük emek verdiğini anlatan İrem Su, "Tarihe, siyasete genel olarak ilgim vardı. Hayatım boyunca çalışabileceğim araştırabileceğim, kendimi geliştirebileceğim ve de birilerine bir şey öğretebileceğim en iyi alan buydu. ODTÜ bu anlamda en iyi üniversiteydi. Onun için burayı tercih ettim. Hem akademisyen olmak hem de profesyonel bir atlet olarak ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

ODTÜ'lü görme engelli sporcunun en büyük hedefi olimpiyatlara katılmak

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Görme Engelli, İrem Su, Milli, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 12:56 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor ODTÜ'lü görme engelli sporcunun en büyük hedefi olimpiyatlara katılmak - Son Dakika Spor

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