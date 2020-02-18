ODTÜ'lü İrem'in ölümü davasında dosya iş güvenliği uzmanlarına gönderildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa ODTÜ'lü İrem'in ölümü davasında dosya iş güvenliği uzmanlarına gönderildi - Son Dakika

ODTÜ'lü İrem'in ölümü davasında dosya iş güvenliği uzmanlarına gönderildi

7 saat önce

ODTÜ öğrencisi İrem Kütük'ün, kampüste talihsiz kaza sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin açılan davanın görülmesine devam edildi.

ODTÜ'lü İrem'in ölümü davasında dosya iş güvenliği uzmanlarına gönderildi, System.String[]

ODTÜ öğrencisi İrem Kütük'ün, kampüste talihsiz kaza sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin açılan davanın görülmesine devam edildi. Mahkeme hakimi, ara kararında dava dosyasının iş güvenliği trafik bilirkişisi ve makine mühendisi iş güvenliği uzmanlarından oluşan üç kişilik bilirkişi heyetine gönderilmesine, olayda başka kusurlunun olup olmadığının tespit edilerek bildirilmesine karar verdi.


ODTÜ Psikoloji Bölümü 4. sınıf öğrencisi İrem Kütük, 26 Kasım 2018'de kampüste kaldırımda yürürken yanından geçen Tahir Kepenek yönetimindeki kamyonetin açılan kapağının başına çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Kepenek'in, Ankara 29. Asliye Ceza Mahkemesince "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Tutuksuz sanık Kepenek ve taraf avukatlarının katıldığı davada tanıklar dinlendi. Tanık Recep Y., ODTÜ Genel Atölyeler Müdürlüğü Metal İşleri Atölyesinde kaynakçılık yaptığını belirterek, "Araçta tadilat yapmadım. Sadece kamyonun arka kapağı eğilmişti onu düzeltip yerine oturttum. Kırılan yerlerini de kaynattım" dedi.


Tanık Uğur O. ise ODTÜ'de şoför olarak görev yaptığını, Kepenek'in izinli olduğu zamanlarda birkaç kez kazaya karışan aracı kullandığını söyledi. Uğur O., "Pimi kimin açtığını bilmiyorum. Ben aracı kullandığımda pimi sağlamdı" ifadelerini kullandı.


Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme hakimi ara kararını açıkladı. Buna göre, dava dosyasının iş güvenliği trafik bilirkişisi ve makine mühendisi iş güvenliği uzmanlarından oluşan üç kişilik bilirkişi heyetine teslim edilmesini, olayda başka kusurlunun olup olmadığının tespit edilerek bildirilmesine karar verildi. Dava, 30 Haziran tarihine ertelendi. - ANKARA

İrem Kütük, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 12:34 Kaynak: İHA
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