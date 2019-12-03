ODTÜ'lü İrem'in ölümüyle ilgili davada kamyonetin tamiratını yapanlar tanık olarak dinlendi

ODTÜ'de hareket halindeki kamyonetin kasa kapağının başına çarpması sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi İrem Kütük'ün ölümüyle ilgili davada, kamyonetin tamiratını yapanlar tanık olarak dinlendi. Tanık Hasan S., "Pim yerine tam takılırsa kendi kendine çıkması mümkün değil. Ancak yerine tam oturtulmazsa hareket halinde yol bozukluğu nedeniyle yerinden oynayabilir" dedi.



ODTÜ Psikoloji Bölümü 4. sınıf öğrencisi İrem Kütük, 26 Kasım 2018'de kampüste kaldırımda yürürken yanından geçen Tahir Kepenek yönetimindeki kamyonetin açılan kapağının başına çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Kamyonet sürücüsü Tahir Kepenek'in "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan yargılandığı davaya 29. Asliye Ceza Mahkemesince devam edildi. Tutuksuz sanık Kepenek ile taraf avukatlarının katıldığı davada, tanıklar dinlenildi. Tanık Hasan S., ODTÜ Metal İşleri Atölyesinde teknisyen olarak çalıştığını belirterek, "Kamyon geldiğinde tuz taşıdığı için çürümeler mevcuttu. Bu nedenle tamirat yaptık ama tadilat yapmadık. Yani önceki halinden değişik bir kasa yapmadık. Kapağın sağa sola açılması için menteşelerde pim olması gerekir. Menteşe vardı ancak pim yoktu. Menteşelere pimi ben taktım. Ayrıca kapağın yana doğru açılan kısmında eski kilit sistemi yeri mevcut. Kilit sistemleri kesilmişti, aynısını ben yaptım ve kilitlenebilir hale getirdim. Pim yerine tam takılırsa kendi kendine çıkması mümkün değil. Tam takıldığı taktirde hareket halindeki kamyonun çukurluklar ve setler nedeniyle yol bozukluğundan kaynaklı hareketlerinden pimin yerinden çıkması mümkün değil. Ancak yerine tam oturtulmazsa hareket halinde yol bozukluğu nedeniyle yerinden oynayabilir" diye konuştu.



Tanık Kamil S., ODTÜ Metal İşleri Atölyesinde şef olarak görev yaptığını, kaza anını görmediğini söyledi. Üniversitenin içindeki yollarda kışın buzlanma olması nedeniyle yollara tuz döküldüğünü, kamyonun da bu tuzlama işinde kullanıldığını belirten Kamil S., kamyonda çürümeler meydana geldiği için bir takım tamiratların yapıldığını kaydetti. Kamil S., "Taşıt işletmeden arıza formları geliyor. O formlara göre biz tamirat yapıyoruz. Kendiliğimizden yaptığımız bir şey yok. Arıza formunda yazılı olanların dışında eksiklik veya arıza tespit ettiğimizde işletmeye bildiriyoruz" ifadelerini kullandı.



"Böyle mantık, böyle sistem olmaz"



Mahkeme hakimi, tanık Kamil S.'nin kendilerine gönderilen arıza formunda bildirilen arızaların dışında herhangi bir onarım yapmadıklarını söylemesine tepki gösterdi. Hakim, "Başka bir arıza tespit ettiğinizde bunu tamir etmiyor musunuz? Kimin ne yaptığı belli değil. Yaptığınız işi bilmiyorsunuz. Böyle mantık, böyle sistem olmaz" dedi.



ODTÜ'de görevli 5 kişi daha tanık olarak dinlendi. Daha sonra ara kararını açıklayan mahkeme hakimi, tanık ifadelerinin tamamlanmasının ardından yeniden bilirkişi incelemesinin yapılması hususun değerlendirileceğini belirtti. Duruşma, 18 Şubat 2020'ye ertelendi. - ANKARA