ODTÜ Mezunlar Derneği Başkanı ODTÜ\'ye Girişinin Yasaklandığını Açıkladı

NİSANUR YILDIRIM

ODTÜ Mezunlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Baki Arslan'ın ODTÜ yerleşkesine girişi 2090 yılına kadar yasaklandı. Dernek, "Yapılan bu keyfi muamelenin hukuki olarak da takipçisi olacağız" açıklamasını yaptı. ANKA Haber Ajansı'na konuşan Arslan, "Benim aracımda mezun stickeri var. Parasını verdiğim sticker, 2024 Ocak sonuna kadar geçerli. Normalde ben o araçla kapıdan geçerken sticker otomatik olarak bariyeri kaldırıyor. Şu an hem aracım hem kendim ODTÜ'ye giremiyoruz. Ergen bir rektör var. Rektör bile demiyorum. ODTÜ'yü yöneten ergen, tek bir adam var. Kendi kafasına göre kararlar alıyor" dedi.

ODTÜ Mezunlar Derneği, derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Baki Arslan'ın bugün kampüse alınmayarak, üniversiteye girişinin 2090 yılına kadar yasaklandığını duyurdu. ODTÜ Rektörlüğü, yasak kararına ilişkin herhangi bir gerekçe bildirmedi. Derneğin, X (Twitter) hesabından bugün yaptığı açıklama şöyle:

"Yönetim Kurulu Başkanımız 2090 yılına kadar yasaklı olduğu söylenerek bugün kampüse alınmadı. Yasak kararına dair herhangi bir gerekçe bildirilmezken, yazılı bilgi talebimiz de karşılıksız kaldı. Daha önce de farklı zamanlarda farklı yönetim kurulu üyelerimiz, kampüse girişleri sırasında yasaklı oldukları gerekçesiyle kampüse alınmamıştı. Kendilerinin verdiği dilekçeler yanıtsız kalmıştı. Kimin, neye dayanarak verdiği belli olmayan bu kararlar kabul edilemez. Yapılan bu keyfi muamelenin hukuki olarak da takipçisi olacağız."

ODTÜ Mezunlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Baki Arslan, ODTÜ'ye girişinin 2090 yılına kadar yasaklanmasını ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi. Arslan, dernekten 5 kişinin ODTÜ'ye girişinin yasaklandığını açıkladı. Arslan, şöyle konuştu:

"BİR ARKADAŞIMIZIN ARACINA YASAK KONMUŞ"

"İç hizmetlerle görüşmem gerektiğini söylediler. Onun için gittim. Önce Rektörlüğü aradılar, sonra İç hizmetleri aradılar. 'Alamıyoruz. Maille irtibata geçin' dediler. Sorun ne diye sorunca 'Hem de 2090'a kadar yasaklısınız' dedi. Diploma Töreni'nden sonra oldu. Ahmet Kavalcı, yedek Yönetim Kurulu üyemiz. O kampüse girmek istediğinde o da yasaklı olduğunu öğrendi. Ona da süresiz yasak koymuşlar. Başkan yardımcımız Didem kampüse girmeye çalışmış. Ona da yasak olduğunu söylemişler. 'İç hizmetlere gidip görüşeyim. Sebebini öğrenmek istiyorum' demiş. Ona müsaade etmişler. Dilekçesini verdi ama dilekçeye yanıt gelmedi. Canan diye bir arkadaşımızın aracına yasak konmuş.

"HEM ARACIM HEM KENDİM ODTÜ'YE GİREMİYORUZ"

Benim aracımda mezun stickeri var. Parasını verdiğim sticker var. 2024 Ocak sonuna kadar geçerli. Normalde ben o araçla kapıdan geçerken sticker otomatik olarak bariyeri kaldırıyor. Hem aracım hem kendim ODTÜ'ye giremiyoruz.

"ERGEN BİR REKTÖR VAR. REKTÖR BİLE DEMİYORUM. ODTÜ'YÜ YÖNETEN ERGEN, TEK BİR ADAM VAR. KENDİ KAFASINA GÖRE KARARLAR ALIYOR"

Ergen bir rektör var. Rektör bile demiyorum. ODTÜ'yü yöneten ergen, tek bir adam var. Kendi kafasına göre kararlar alıyor. Sabahleyin ısrarla bana yazılı tebliğ gelmediğini söyledim. 'Tebligatta bulunun. Alayım, gideyim' dedim. Bana yazılı bir belge verin, kapıdan almıyoruz deyin. Israrla bu belgeyi istememe rağmen vermediler. Islak imzalı dilekçe verip kayıt altına aldırmak istedim. 'Seni içeriye kesinlikle alamayız. Bizde talimat var, mail atın' dediler. Hukuk süreci başlatacağız. Yönetimdeki diğer arkadaşlarla da konuşup toplu bir ihtarname göndereceğiz. Yönetim Kurulu'nda 18 kişiyiz. Şu ana kadar beşimizin yasaklı olduğunu öğrendik."