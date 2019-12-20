ODTÜ'nün akademik arşivi erişime açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel ODTÜ'nün akademik arşivi erişime açıldı - Son Dakika

ODTÜ'nün akademik arşivi erişime açıldı

6 saat önce

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) tarafından oluşturulan ve internet ortamından ulaşılabilecek bilim platformu "OpenMETU" erişime açıldı.

ODTÜ'nün akademik arşivi erişime açıldı, System.String[]

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) tarafından oluşturulan ve internet ortamından ulaşılabilecek bilim platformu "OpenMETU" erişime açıldı.

ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki "Açık Bilim Konferansı ve Akademik Arşiv Açılışı" programında bir konuşma yapan ODTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Zeyrek, OpenMETU uygulaması için biraz geç kaldıklarına, Türkiye'de daha önce bu alanda girişimde bulunan üniversitelerin olduğuna işaret etti.

İyi bir zamanlama ve komisyon aracılığıyla OpenMETU'yu erişime açtıklarını aktaran Zeyrek, bilimin açık olduğunun ve olacağının altını çizerek, şöyle dedi:

"Günümüzün değişen paradigmalarında biraz daha başka metodik yaklaşımlara ihtiyaç var. 80'li, 90'lı yıllarda, Türkiye'deki yayın sayılarına baktığımda binler düzeyindeydi. Günümüzde üniversitemizin bir yılda yaptığı yayın sayısı bin civarında. Biz, bunu çok az görüyoruz ve yükselmesi gerekiyor. Türkiye genelinde 40 bine yakın yayınlara çıkmış durumdayız. Muazzam bir gelişme var. Dünyadaki değişim bu zemini yaratmış bulunuyor. Bir çok ihtiyaç da kendini bu anlamda göstermiştir."

ODTÜ'nün araştırmada ve eğitimde hep ön saflarda yer aldığını vurgulayan Zeyrek, "Topluma ve uluslararası camiaya karşı sorumluluklarımızı ön planda tutarak bu çalışmalara başladık. OpenMETU adını verdiğimiz platformla bütün çıktılarımıza açık olarak erişilecek. Son derece yararlı olacak. Bilimin paylaşılabilir olması çok önemli bir gelişim." diye konuştu.

ODTÜ'de üretilen bilimsel bilginin, internet aracılığıyla finansal, yasal, teknik engeller olmaksızın erişebilirliğini sağlayan kurumsal akademik arşivi içeren OpenMETU platformuna, "https://open.metu.edu.tr" adresinden ulaşılabilecek.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 04:26 Kaynak: AA
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