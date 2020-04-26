"ODTÜ, ödüllü dijital sistemiyle uzaktan eğitimde fark yarattı" - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'ODTÜ, ödüllü dijital sistemiyle uzaktan eğitimde fark yarattı' - Son Dakika

"ODTÜ, ödüllü dijital sistemiyle uzaktan eğitimde fark yarattı"

6 saat önce

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, 2007'den beri açık ders malzemeleri konusunda edindikleri deneyimle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde uzaktan öğretim araçlarını örgün öğretim sistemine çok iyi entegre etmeyi başardıklarını belirterek,...

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, 2007'den beri açık ders malzemeleri konusunda edindikleri deneyimle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde uzaktan öğretim araçlarını örgün öğretim sistemine çok iyi entegre etmeyi başardıklarını belirterek, "Bu konuda ödüllü dijital sistemlerimizle fark yarattığımızı düşünüyoruz." dedi.

Kök, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ODTÜ'nün koronavirüs salgını sürecinde üniversitede öğretim üyelerinin yürüttüğü uzaktan öğretim çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Herkesin kullanımına açık ve dijital ortamda yayımlanan yüksek kaliteli eğitsel kaynaklar olan açık ders malzemelerinin 2001 yılında MIT tarafından başlatıldığını hatırlatan Kök, bu uygulamanın daha sonraki yıllarda dünyaya yayıldığını anlattı.

Türkiye'de 2007'de Ulusal Açık Ders Malzemeleri konsorsiyumunun kurulmasında ODTÜ'nün aktif bir üye olarak çalışmalara katıldığını belirten Kök, bu gelişmeyle üniversitenin kendi açık ders malzemeleri sistemini kurduğunu ve bu sistemin ulusal ve uluslararası arenada pek çok ödüle layık görüldüğünü ifade etti.

Koronavirüs salgının ardından YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın üniversitelerde uzaktan öğretimin başlatılması yönündeki açıklamalarına değinen Kök, şöyle devam etti:

"YÖK'ün açıklamasının hemen ardından 23 Mart'ta uzaktan öğretim derslerini başlattık. Böylece, ODTÜ olarak 2007'den beri açık ders malzemeleri konusundaki deneyimimizle, koronavirüs salgını sürecinde uzaktan öğretim araçlarını örgün öğretim sistemine çok iyi entegre etmeyi başardık. Bu konuda ödüllü dijital sistemlerimizle fark yarattığımızı düşünüyoruz. Akademisyenler, öğrenciler ve kendini geliştirmek isteyen herkes için halihazırda pek çok ders erişime açık. ODTÜ'deki açık ders malzemelerinin 13'ü YÖK Dersleri Platformu'na da entegre edildi. Ayrıca üniversite olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen uzaktan eğitim programlarına katkı sağladık."

"Online öğretim yöntemleri tek platformda toplandı"

Daha önceki yıllarda yükseköğretim gereksinimleri için ODTÜ'de özel olarak geliştirilmiş "ODTÜClass" isimli öğretim yönetim sistemiminin kapasitesini artırdıklarını belirten Kök, böylece dersleri gerektiğinde çevirim içi olarak da vermek için gerekli araçların bütünleşik olarak çalıştığı bir öğretim yönetim sistemi kurduklarını söyledi.

Uzaktan eğitimle birlikte ODTÜClass sistemine video konferans yöntemiyle online ders yapılmasına imkan veren senkron ve asenkron araçları da eklediklerini anlatan Kök, şöyle devam etti:

"Böylece ODTÜ'de uzaktan öğretimde kullanılabilecek çok sayıda araç öğretim elemanlarımızın kullanıma sunuldu. Asenkron ders seçeneğinde ODTÜClass sistemi üzerinden ders notları, sunumlar, okuma dosyaları, ödevler ve diğer kaynakları sunup, öğrencilere forum servisi aracılığıyla etkileşimli tartışma ortamı sunuluyor. Senkron ders seçeneğinde ise aynı anda 100 kişiye kadar oturum açılabilen uygulamalarla çevirim içi toplantı düzenleniyor. Böylece öğrencilerimiz, tek bir platform üzerinden farklı online öğretim yöntemlerini kullanabiliyorlar."

Sınav yapılabiliyor

Kök, ODTÜClass'ta öğretim üyelerine ölçme değerlendirme imkanı da verildiğine işaret ederek, şu bilgileri verdi: "Sistemimizde, her öğrenciye farklı soru grupları ile ara sınav da yapabiliyoruz. ODTÜClass üzerinde çeşitli sınav seçenekleri kullanılabiliyor ve çevirim içi sınavlar kayıt altına alınabiliyor. İstenilen derslerde video konferans destekli sınavlar yapılabiliyor."

Kök, uzaktan öğretime geçişle ilgili bilgi ve deneyimlerini diğer üniversitelerle de paylaştıklarını belirterek, "Uzaktan eğitim için kullanılan yöntemleri Türkçe ve İngilizce olarak tanıtmak üzere özel hazırladığımız internet sayfasını https://its.metu.edu.tr/uzaktanegitim/ tüm üniversitelerin kullanımına açtık, bu özel uygulamalar için tanıtım filmleri de hazırladık." diye konuştu.

Çocuk kitapları ücretsiz erişimde

ODTÜ Yayıncılık tarafından yayımlanan çocuk kitaplarının da ODTÜ- MEB iş birliğiyle mobil araçlardan ulaşılan Öğretmen Kitaplığı'nda ücretsiz erişime açıldığını aktaran Kök, çocuk kitapları dışında kalan bazı basımları da açık erişime sunma hazırlığının yapıldığını vurguladı.

Üniversite adayları için meslek ve ODTÜ tanıtımlarını da Youtube kanalları üzerinden canlı olarak yapmaya başladıklarını belirten Kök, ayrıca interneti olmayan öğrencilere de destek verdiklerini sözlerine ekledi.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.04.2020 11:14 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin "Koronavirüs Bilim Kurulu'nun sözcüsü olmalı" önerisine destek verdi Eski TRT Genel Müdürü Şenol Demiröz hayatını kaybetti İstanbul'daki trafik kazasında iki polis memuru yaralandı Sağlık Bakanlığı, koronavirüs ölümlerinde otopsi yapılmamasını önerdi Bakan Koca, korona teşhisi konulan babası için yardım isteyen Leyla'ya seslendi: İsveç'e geliyoruz Başkent'te görülen "güneş halesi" vatandaşların büyük ilgisini çekti ABD, "Kim, kırsal kesimi ziyaret ederken kalp krizi geçirdi" iddiasını güçlerinden uydu fotoğraflarını paylaştı Samsun'da Ferrari marka otomobili olan bir kişi, bin liralık yardıma başvurdu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tedavisindeki başarımızın 5 sırrını paylaştı İş insanı Abuzer Yıldırım koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti Koronavirüsten kaybettiğimiz Taşcıoğlu'nun oğlundan çağrı: Birlikte babamın mezarına gidelim Bilim Kurulu, oynanması düşünülen maçlar için uyardı: Sosyal mesafe uygulamak imkansız Koronavirüsü yenip görevine dönen profesör: 40 yaş üstü çok dikkat etmeli 'Hayatımı geri istiyorum' diyen Almanlar sokağa çıktı, polis çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı Son dakika: İsveç'te Kovid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyen Türk hasta, Türkiye'ye getiriliyor
Galatasaraylı Nagotomo'ya İtalya'dan talip var Galatasaraylı Nagotomo'ya İtalya'dan talip var         
17:28
Brezilya efsanesi Ronaldo: Bir daha yürüyemeyeceğim söylenmişti Brezilya efsanesi Ronaldo: Bir daha yürüyemeyeceğim söylenmişti         
17:05
Son Dakika: ABD'de 26 Nisan verilerine göre son 24 saatte 1978 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: ABD'de 26 Nisan verilerine göre son 24 saatte 1978 kişi hayatını kaybetti         
17:04
Yurt dışından getirilen cep telefonlarının kayıtsız kullanım süresi 150 güne çıkarılacak Yurt dışından getirilen cep telefonlarının kayıtsız kullanım süresi 150 güne çıkarılacak         
16:49
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: İç turizmi mayıs ayı sonunda başlatmayı düşünüyoruz Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: İç turizmi mayıs ayı sonunda başlatmayı düşünüyoruz         
16:47
Karantinada duygularınızı besleyecek 10 romantik komedi önerisi Karantinada duygularınızı besleyecek 10 romantik komedi önerisi         
16:46
Ajax, Galatasaray'dan kiraladığı Babel'le yola devam edecek Ajax, Galatasaray'dan kiraladığı Babel'le yola devam edecek         
16:37
Garry Rodrigues, Al-Ittihad'a dönmek istemiyor Garry Rodrigues, Al-Ittihad'a dönmek istemiyor         
16:08
Zeki kablumbağa, idrarını yaparak aslana yem olmaktan kurtuldu Zeki kablumbağa, idrarını yaparak aslana yem olmaktan kurtuldu         
16:08
"Babam dilendiriyor" diyen çocuklara polis yardım eli uzattı         
16:07
ABD'li senatör Lindsey Graham: Kim Jong-un ölmediyse, şaşırırım ABD'li senatör Lindsey Graham: Kim Jong-un ölmediyse, şaşırırım         
15:50
İBB aleyhine kurgu haber yapan 3 kişi gözaltına alındı İBB aleyhine kurgu haber yapan 3 kişi gözaltına alındı         
15:42
Koronavirüsten korunmak için etil alkol ve dezenfektan içtiği iddia edilen şahıs öldü Koronavirüsten korunmak için etil alkol ve dezenfektan içtiği iddia edilen şahıs öldü         
15:40
Lille taraftarından Yusuf Yazıcı yorumu: Hayal kırıklığı Lille taraftarından Yusuf Yazıcı yorumu: Hayal kırıklığı         
15:30
Acun Ilıcalı, 2 yıl önce yüzünde oluşan şişliğin nedenini ilk kez anlattı: İyi huylu bir kitleydi, aldırdım Acun Ilıcalı, 2 yıl önce yüzünde oluşan şişliğin nedenini ilk kez anlattı: İyi huylu bir kitleydi, aldırdım         
14:59
Liverpool Teknik Direktörü Klopp, Mbappe için oyuncunun babasıyla görüştü Liverpool Teknik Direktörü Klopp, Mbappe için oyuncunun babasıyla görüştü         
13:59
Leyla'nın koronavirüs teşhisi konulan babası, İsveç'ten Türkiye'ye getirildi Leyla'nın koronavirüs teşhisi konulan babası, İsveç'ten Türkiye'ye getirildi         
13:59
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor! 3 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor! 3 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde         
13:51
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Instagram'daki takipçi sayısında Erdoğan'ı geçti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Instagram'daki takipçi sayısında Erdoğan'ı geçti         
13:32
Nihat Hatipoğlu'na ilginç soru: İnsanoğlu başka bir gezegene yerleştiğinde Hacc'a gitmek nasıl mümkün olacak? Nihat Hatipoğlu'na ilginç soru: İnsanoğlu başka bir gezegene yerleştiğinde Hacc'a gitmek nasıl mümkün olacak?         
13:26
Everton, karantinayı delerek parti veren Kean'e 1.4 milyon TL para cezası verdi Everton, karantinayı delerek parti veren Kean'e 1.4 milyon TL para cezası verdi         
13:26
Apartman boşluğundaki dervişin türbesi, görenleri şaşırtıyor! Ulaşmak neredeyse imkansız Apartman boşluğundaki dervişin türbesi, görenleri şaşırtıyor! Ulaşmak neredeyse imkansız         
13:19
Bilim Kurulu Üyesi Azap: Ülkedeki mevcut vaka sayısı kadar, koronavirüs hastası olabilir Bilim Kurulu Üyesi Azap: Ülkedeki mevcut vaka sayısı kadar, koronavirüs hastası olabilir         
13:06
Yunan ekibi Olympiakos, şike gerekçesiyle küme düşürülebilir Yunan ekibi Olympiakos, şike gerekçesiyle küme düşürülebilir         
12:49
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman: Futbol resmi göremiyorum Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman: Futbol resmi göremiyorum         
12:17
İş yeri sahibi, çiçeklerini çalan yaşlı adamın fotoğrafını cama asacak İş yeri sahibi, çiçeklerini çalan yaşlı adamın fotoğrafını cama asacak         
12:10
Genç milyarder Kylie Jenner, 36 milyon dolara aldığı malikanesinden ilk pozunu paylaştı Genç milyarder Kylie Jenner, 36 milyon dolara aldığı malikanesinden ilk pozunu paylaştı         
12:09
Yasağı delip alkollü araç kullandığı için ceza yiyen şahıs, hırsını gazetecilerden çıkardı Yasağı delip alkollü araç kullandığı için ceza yiyen şahıs, hırsını gazetecilerden çıkardı         
11:59
2 ortağını öldürüp birini ağır yaralayan müteahhit yakalandı 2 ortağını öldürüp birini ağır yaralayan müteahhit yakalandı         
11:56
Koronavirüsün çıkış noktası olan Vuhan kentinde hiç hasta kalmadı Koronavirüsün çıkış noktası olan Vuhan kentinde hiç hasta kalmadı         
11:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2020 17:30:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "ODTÜ, ödüllü dijital sistemiyle uzaktan eğitimde fark yarattı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]