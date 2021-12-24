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ODTÜ öğretim görevlisine uyuşturucu ticaretinden 22 yıl hapis istemi - Son Dakika

ODTÜ öğretim görevlisine uyuşturucu ticaretinden 22 yıl hapis istemi

24.12.2021 11:29
ODTÜ öğretim görevlisine uyuşturucu ticaretinden 22 yıl hapis istemi

ORTA Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğretim görevlisi Tanju Aksoy hakkında, evinin terasında Hint keneviri yetiştirdiği ve elde ettiği uyuşturucuyu sattığı suçlamasıyla 22 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

ORTA Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğretim görevlisi Tanju Aksoy hakkında, evinin terasında Hint keneviri yetiştirdiği ve elde ettiği uyuşturucuyu sattığı suçlamasıyla 22 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Ankara polisi, 30 Haziran'da, ihbar üzerine Çankaya'da Tanju Aksoy'un oturduğu eve baskın düzenledi. Evin teras katında saksıların içinde Hint keneviri ele geçirildi. Ayrıca evde yapılan aramada da uyuşturucu madde tartmada kullanılan hassas terazi bulundu. Ev sahibi ODTÜ öğretim görevlisi Tanju Aksoy ile evde bulunan arkadaşı S.K. adlı kadın gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edilen Tanju Aksoy, çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı; arkadaşı S.K. ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

SORUŞTURMA TAMAMLANDIAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak, Tanju Aksoy hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede, Aksoy'un evinde yapılan aramada, 201 kök saksıya dikilmiş Hint keneviri, 210 gram koparılmış ve kurutulmuş Hint keneviri, 16 gram 'marihuana' diye adlandırılan uyuşturucu madde, 320 gram hint keneviri tohumu, uyuşturucu tartımında kullanılan hassas terazi ile çeşitli uyuşturucu hapların ele geçirildiği yer aldı.'SATICI DEĞİL KULLANICIYIM'İddianamede ifadesine yer verilen Aksoy, uyuşturucuya 2000 yılında gidip, bir süre kaldığı ABD'de başladığını söyleyerek, " Türkiye'ye döndüğümde uyuşturucu kullanmaya devam ettim; ancak daha sonraları satın alabileceğim yer konusunda sıkıntı yaşamaya başladım. Bu nedenle geçen yıl kasım ayında taşındığım evde Hint keneviri dikmeye karar verdim. Dubleks olan evin güneş gören terası vardı. Hint kenevirini güneşe ihtiyacı olduğunu bildiğimden terasa saksı içinde dikmeye karar verdim. 'Torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcısından Hint keneviri tohumu aldım. Mayıs 2021'de tohumları ektim. İçilebilir duruma gelen Hint kenevirlerini kendim kesip, kuruttum. Bu şekilde suçlamaları kabul ediyorum; ancak hiç kimseye uyuşturucu satmadım" dedi.Tanju Aksoy, uyuşturucu tartmada kullanılan hassas terazinin evinde bulunmasıyla ilgili ise "Torbacıların bana verdiği tohumların doğruluğunu ölçmek için kandırılmamak için almıştım" dedi.22 YIL HAPİS İSTEMİYLE DAVAİddianamede, dikili ve sökülü vaziyetteki Hint keneviri kök sayısı, bunlardan elde edilebilecek uyuşturucu madde miktarı, satıma hazır esrarın ele geçirilmesi ve yanı sıra evde uyuşturucu hapların ele geçirilmesi hususları dikkate alınarak, şüphelinin savunmasında 'kullanıcıyım' ifadesinin gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Ele geçirilen uyuşturucunun bir kişinin kullanabileceği miktarın üzerinde olduğu, dikili Hint kenevirlerinin değişik boylarda olduğu ve evde hassas terazinin ele geçirilmesinin, şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığını gösterdiği aktarıldı. Aksoy hakkında, 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' ile 'uyuşturucu maddelerin murakabesi hakkındaki kanuna muhalefet' suçundan 22 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Ankara 33'ncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek, dava açıldı.İddianamede, 'kullanıcı' olduğu tespiti yapılan S.K. hakkındaki dosyanın ise ayrıldığı belirtildi.


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Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Öğretim Görevlisi, Hint Keneviri, Uyuşturucu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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