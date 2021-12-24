ODTÜ öğretim görevlisine uyuşturucu ticaretinden 22 yıl hapis istemi - Son Dakika

ORTA Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğretim görevlisi Tanju Aksoy hakkında, evinin terasında Hint keneviri yetiştirdiği ve elde ettiği uyuşturucuyu sattığı suçlamasıyla 22 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Ankara polisi, 30 Haziran'da, ihbar üzerine Çankaya'da Tanju Aksoy'un oturduğu eve baskın düzenledi. Evin teras katında saksıların içinde Hint keneviri ele geçirildi. Ayrıca evde yapılan aramada da uyuşturucu madde tartmada kullanılan hassas terazi bulundu. Ev sahibi ODTÜ öğretim görevlisi Tanju Aksoy ile evde bulunan arkadaşı S.K. adlı kadın gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edilen Tanju Aksoy, çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı; arkadaşı S.K. ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.