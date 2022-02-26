ODTÜ öğretim görevlisine uyuşturucu ticaretinden 8 yıl 4 ay hapis - Son Dakika
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ODTÜ öğretim görevlisine uyuşturucu ticaretinden 8 yıl 4 ay hapis

26.02.2022 11:10
ODTÜ öğretim görevlisine uyuşturucu ticaretinden 8 yıl 4 ay hapis

ORTA Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) öğretim görevlisi Tanju Aksoy, evinin terasında Hint keneviri yetiştirdiği ve elde ettiği uyuşturucuyu sattığı suçlamasıyla tutuklu yargılandığı davada, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

ORTA Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) öğretim görevlisi Tanju Aksoy, evinin terasında Hint keneviri yetiştirdiği ve elde ettiği uyuşturucuyu sattığı suçlamasıyla tutuklu yargılandığı davada, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara polisi, geçen yıl 30 Haziran'da, Çankaya'da Tanju Aksoy'un oturduğu eve baskın düzenledi. Evin teras katında 201 kök saksıya dikilmiş Hint keneviri, 210 gram koparılmış ve kurutulmuş Hint keneviri, 16 gram 'marihuana' diye adlandırılan uyuşturucu madde, 320 gram Hint keneviri tohumu, uyuşturucu tartmada kullanılan hassas terazi ile çeşitli uyuşturucu haplar ele geçirildi. Aksoy ile evde bulunan arkadaşı S.K. adlı kadın gözaltına alındı. Tanju Aksoy, sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, arkadaşı S.K. ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Tanju Aksoy hakkında, 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' ile 'Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet' suçundan 22 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Ankara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına tutuklu sanık Aksoy ve avukatı katıldı. Aksoy, "Kenevir ekmiştim; ama ne kadar çıkacağını tahmin etmemiştim. Amacım kullanmaktı, satmayı düşünmüyordum" dedi.Mahkeme heyeti, sanık Tanju Aksoy'a 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası verdi. S.K. hakkındaki dosya ise kullanıcı olduğu gerekçesiyle ayrılmıştı.

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Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Öğretim Görevlisi, Hint Keneviri, Uyuşturucu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ODTÜ öğretim görevlisine uyuşturucu ticaretinden 8 yıl 4 ay hapis - Son Dakika


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