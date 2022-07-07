ODTÜ Rektörlüğü, Mezuniyet Töreninin Devrim Stadı'nda Yapılmasına İzin Vermedi - Son Dakika
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ODTÜ Rektörlüğü, Mezuniyet Töreninin Devrim Stadı'nda Yapılmasına İzin Vermedi

07.07.2022 19:48
ODTÜ Rektörlüğü, Mezuniyet Töreninin Devrim Stadı'nda Yapılmasına İzin Vermedi

Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) Devrim Stadı’nda yapılması planlanan mezuniyet törenine rektörlükten izin çıkmadı. Rektörlük tarafından öğrencilere gönderilen yazıda, farklı grupların stadyumu protesto alanına çevireceği yönünde bilgiler alındığı, mezuniyet törenlerinin bu nedenle Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapılacağı duyuruldu.

Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) Devrim Stadı'nda yapılması planlanan mezuniyet törenine rektörlükten izin çıkmadı. Rektörlük tarafından öğrencilere gönderilen yazıda, farklı grupların stadyumu protesto alanına çevireceği yönünde bilgiler alındığı, mezuniyet törenlerinin bu nedenle Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılacağı duyuruldu.

ODTÜ Rektörlüğü, pandemi döneminde Devrim Stadı'nda yapılmayan mezuniyet törenine, bu sene de olası protestolar nedeniyle izin vermedi. ODTÜ Rektörlüğü, konuya ilişkin bugün öğrencilere bir yazı gönderdi. Yazıda şunlar kaydedildi:

"2021-2022 Akademik Yılı Diploma Töreni konusunda mensup ve öğrencilerimizden bir süredir çok sayıda soru ve mesaj almaktayız. Bu bağlamda, içinde bulunduğumuz aşamada, öğrencilerimiz, aileleri ve tüm mensuplarımıza konu hakkında yürütülen kapsamlı değerlendirmelere yönelik bilgi paylaşımında bulunmanın faydalı olacağı düşünülmüştür.

Yönetim olarak, diploma töreninin hangi kapsamda ve ortamda düzenlenebileceği ile ilgili uzun süredir planlamalar ve çalışmalar yapmaktayız. Bu plan ve çalışmalar, tören organizasyonunun kurgulanması ile ilgili olduğu gibi, stadyum töreni olması durumunda sosyal ortamın ve güvenlikle ilgili düzenlemelerin planlanmasını da kapsamaktadır.

Bildiğiniz gibi, üniversitemizde son dönemlerde farklı grupların gerçekleştirdikleri izinsiz toplantı ve eylemlerle farklı, yanlı ve yanlış bir gündem oluşturma veya üniversitemizi çeşitli gruplaşmaların merkezi haline getirme çabası belirgin bir şekilde görülmektedir. Diploma törenimizin planlanması sırasında, bu kapsamdaki olumsuz çabaların stadyumda düzenlenmesi planlanan bir törende gruplaşmalara neden olabileceği ve farklı grupların tören alanımızı kendi amaçları doğrultusunda bir protesto alanına çevireceği yönünde bilgiler almış bulunuyoruz. Dolayısıyla bu olumsuz gelişmeler, tören hazırlıkları sürecimizde bizleri oldukça zorlayan, farklı çözüm arayışlarına yönlendiren bir durum haline almıştır.

Bu temelde, 2021-2022 Akademik Yılı Diploma Törenleri, fakültelerimizin organizasyonunda, bölümlerimiz bünyesinde 2-5 Ağustos 2022 tarihleri arasında düzenlenecektir. Bununla birlikte, 2021-2022 Akademik Yılı'nda üniversitemizin doktora derecesi almaya hak kazanmış mezunlarımız ve derece ile mezun olan lisans öğrencilerimiz için Kültür ve Kongre Merkezi'nde mezuniyet törenleri düzenlenecektir."

FOTOĞRAF: ARŞİV

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Kaynak: ANKA

Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ODTÜ Rektörlüğü, Mezuniyet Töreninin Devrim Stadı'nda Yapılmasına İzin Vermedi - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

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