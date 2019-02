ODTÜ Teknokent Bilişim İnovasyon Merkezi Açılışı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Halihazırda çok ideal bir yükseköğretim sistemine sahip olmadığımız bir gerçektir. Türkiye geliştikçe, güçlendikçe, ileriye gittikçe bu alanda daha kapsamlı ve büyük adımlar atmakta kararlıyız." dedi.



Erdoğan, açılışı yapılan ODTÜ Teknokent Bilişim İnovasyon Merkezi'nin hayırlı olmasını dileyerek, merkezin Türkiye'ye kazandırılmasını sağlayan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ODTÜ yönetimini tebrik etti.



Bilişim ve telekom alanında teknoloji geliştirme çalışmaları yapmak üzere burada faaliyet yürütecek firmalara başarı temenni eden Erdoğan, yeni fikirlerin teknolojiye dönüşmesine vesile olmak üzere kurulan öğretim elemanları ve öğrenciler ile genç girişimcilerin çalışmalarının destekleneceği kuluçka merkezini de çok önemli gördüğünü ifade etti.





Türkiye'nin hedeflerine ulaşabilmesi için bu tarz merkezlerin olması ve bunların çoğaltılmasının gerekli olduğunu vurgulayan Erdoğan, "İnsanımızın zekasını ve pratikliğini bilimsel ve teknolojik disiplinle fikre, araştırma, geliştirmeye, ürüne, üretime dönüştürdüğümüzde ülkemizin herkesi şaşırtacak bir hızla yükselişe geçeceğine inanıyorum." diye konuştu.





"Hayalleri artık gerçeğe dönüştürdük"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Bundan 20 yıl önce ülkemizde yaşayan birisine şu anda bulunduğumuz yeri anlatsaydık herhalde bizi hayal kurmakla suçlarlardı ama işte hayalleri artık gerçeğe dönüştürdük. Şimdi gençlerimizle birlikte daha büyük hayaller kurmamız ve bunları gerçeğe dönüştürmek için çalışmamız gereken bir dönemdeyiz. Ülkemizin sınırlarını aşıp tüm dünyaya hitap eden başarılara imza atmadan bunu gerçekleştiremeyiz. Açılışını yaptığımız merkezimiz inşallah bu yönde atılmış bir adım olacaktır."



ODTÜ'nün kuruluş hikayesinin Türkiye'de bilimin ve teknolojinin serencamını göstermesi bakımından çarpıcı bir örnek olduğuna işaret eden Erdoğan, ODTÜ'nün Türkiye'nin ve Orta Doğu ülkelerinin kalkınmalarına katkıda bulunmak, bunun için gereken insan kaynağını yetiştirmek üzere 1956'da enstitü olarak kurulduğunu, üç yıl sonra da üniversite statüsü kazandığını anımsattı.





Her yeni kuruluş gibi ODTÜ'nün de ilk yıllarının sıkıntılı geçtiğini daha sonra bugünkü yerine taşınmasıyla hızla gelişmeye başladığını dile getiren Erdoğan, Türkiye'de hem üniversite yerleşimi hem de kendisine tahsis edilen arazi bakımından alanının en büyük kurumlarından ODTÜ'nün başarılarıyla hep adından söz ettirdiğini ifade etti.



Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin bir dönemini esir alan ideolojik kavgaların ODTÜ'yü de etkilediğini buna rağmen ODTÜ'nün bilim ve teknoloji alanındaki marka değerini korumayı ve geliştirmeyi hep bildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:



"Bugün eğitimde ve öğretimde, bilim, teknolojide ODTÜ markası hala ilk sıralarda yer almaya devam ediyorsa bunu kurulduğu toprakların mayasının sağlamlığına borçludur. Eskiler 'sui misal emsal olmaz' derler biz de bu anlayıştan hareketle ODTÜ'yü hep başarılarıyla, yetiştirdiği kaliteli öğrencileriyle, sahip olduğu yüksek standartlı öğretim kadrosuyla altına imza attığı bilim teknoloji faaliyetleriyle değerlendiriyoruz."



ODTÜ'nün kuruluş kanunu



"Esasen ODTÜ'nün kuruluş amacı tam da bizim 16 yıldır inşa etmeye çalıştığımız politikanın ifadesi gibidir." diyen Erdoğan, konuşmasında ODTÜ'nün kuruluş kanununda yer alan "Türkiye ve Orta Doğu'nun kaynaklarının inkişafına ve iktisadi meselelerinin halline bilhassa ehemmiyet verilmek üzere Türk milletine ve diğer milletlere fayda sağlayacak araştırmalar yapmak." bölümü aktardı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz işte bu amacı her alanda gerçekleştirmenin mücadelesini verdik, veriyoruz. Lisans, yüksek lisans, doktora çalışmalarında ortaya koyduğu başarılar ODTÜ'nün kendisine verilen göreve aradan geçen 60 yılı aşkın süreye rağmen hala sımsıkı bağlı olduğunu gösteriyor." dedi.





ODTÜ'yü Türkiye'ye kazandıranlara ve bugünlere gelmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Erdoğan, şöyle devam etti:





"Biz insanlık tarihinin en eski eğitim kurumlarına ev sahipliği yapmış bir coğrafyada yaşıyoruz. Harran'dan Nusaybin'e, Cizre'den Hatay'a, İzmir'den Bursa'ya, Erzurum'dan İstanbul'a kadar ülkemizin her köşesi kadim eğitim kurumlarının izleriyle doludur. Böyle bir mirasa sahip olmaktan şeref duyuyoruz ama aynı zamanda bu mirasa layık olmanın sorumluluğunu da üstlenmiş bulunuyoruz. Tarihimiz boyunca diğer kurumlarımız gibi yüksek öğretimimizde de değişen şartlara, ihtiyaçlara, taleplere göre sürekli yenilenmiştir, gelişmiştir. Cumhuriyet döneminde de bu değişim sürmüştür.



Üniversitelerimizi küresel yarışta en büyük güç kaynağımız olarak görüyoruz. Bilim eğer ahlaki değerlere yaslanıyorsa o nispette insana ve topluma hizmet eder. Bilimsel faaliyetlerin ve araştırmaların ürüne dönüşmesi, ticarileşmesi elbette önemlidir ancak bilimin kendisinin ticari meta haline gelmesine izin vermemeliyiz. Biz mirasçısı olduğumuz medeniyetlerin bilime katkılarını devam ettirmekle görevliyiz."



Yüksek öğretimde büyük atılımlar



Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu anlayışla yüksek öğretimde çok büyük atılımlar gerçekleştirdiklerini üniversite sayısını 76'dan 206'ya, üniversite öğretim elemanı sayısını 76 binden 162 bine, öğrenci sayısını da 1,6 milyondan 8 milyona, yabancı öğrenci sayısını da 15 binden 143 bine çıkartarak Türkiye'nin bu alanlardaki niceliksel tüm tıkanıklıklarını aştıklarını ifade etti.



Erdoğan, Almanya'ya gerçekleştirdiği ziyarette Başbakan Angela Merkel ile arasında geçen diyaloğu şu şekilde aktardı:



"Sayın Merkel'e sordum 'sizde üniversite öğrencisi ne kadar' diye. Verdiği rakam 3 milyon, nüfus bizden fazla. 'Siz de ne kadar' dedi, ben de dedim 'biz de 8 milyon'. Tabii orada bir şaşkınlık geçirdi. Tabii bir nitelik, nicelik meselesi var ama biz bunu önümüzdeki yıllarda da aşacağımıza inanıyorum ve biz patlamamızı, sıçramamızı yaptığımız zaman çok çok farklı yapacağımıza inanıyorum. Yeni dönemde artık niteliğe, kaliteye yoğunlaşmamız gerekiyor. Beşeri sermayemiz bizim en büyük gücümüzdür. Bunun için de yüksek öğretim sistemimizi kurumlarıyla ve yönetimiyle çok daha ileriye taşımamız şarttır. Açık konuşmak icap ederse halihazırda çok ideal bir yükseköğretim sistemine sahip olmadığımız bir gerçektir. Türkiye geliştikçe, güçlendikçe, ileriye gittikçe bu alanda daha kapsamlı ve büyük adımlar atmakta kararlıyız."



