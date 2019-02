ODTÜ Teknokent Bilişim İnovasyon Merkezi Açılışı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, nitelikli bilim insanı istihdamı için Türkiye'de ilk defa uygulanacak Akademik Kariyer Platformu'nun gelecek günlerde hizmete açılacağını bildirdi.

Saraç, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen ODTÜ Teknokent Bilişim İnovasyon Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, son yıllarda Türk yükseköğretiminin en yüksek düzeyde devlet himayesine mazhar olduğunu ve desteklendiğini ifade etti.



ODTÜ'nün üniversite sisteminde bilim üreten, araştırmacı kimliğiyle temayüz eden birçok önemli şahsiyeti yetiştirdiğini belirten Saraç, "ODTÜ'nün sahip olduğu kimliğin değeri onun bilim hayatımıza katkı sağlayan güçlü bilimsel yönünden gelmektedir. Bilim kurumları her şeyden önce kendi ülkesinin değerlerini ve kültürünü referans alır. Kendi değerlerini evrensel olanla kucaklaştırır. İçinde bulunduğu toplumun bir cüzü olarak ülkesine hizmet etmeyi ve ülkesi için üretmeyi önceler." değerlendirmesinde bulundu.



Bu gerçeğin bütün üniversiteler için geçerli olduğunun altını çizen Saraç, bu açıdan üniversitelerin toplumun "mükemmeliyet merkezi" olarak addedildiğini vurguladı.



Saraç, "Ülkemiz bugün dünya sahnesinde bir liderlik mücadelesi vermekte. Yerleşik küresel sistemi sorgulayan haklı tavrı gerçekten haklı. Bu duruşun sürdürülebilmesi ise ülkemizin tüm kurumlarının sizin liderliğinizde çok çalışması, çok üretmesi, ekonomik ve siyasi saldırılara karşı güçlü ve müreffeh bir toplum olma yolunda mücadele etmesiyle mümkün olacaktır." diye konuştu.



Ülkelerin refah toplumu olma yolundaki çabalarını destekleyecek en önemli güçlerden birinin bilim ve teknolojide ulaştıkları yetenek düzeyi olduğuna işaret eden Saraç, üniversitelerin bu yetenek düzeyinin artırılmasında merkezi konumda yer aldığını söyledi.



Saraç, bu noktada nitelikli insan gücünün önemine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Yükselen ekonomilerin arasında yer alan ülkemizin gelişiminin sürdürebilir olması için nitelikli insan gücünün toplumsal ekonomik fayda sağlayacak uygulama alanlarına aktarılması da gerekmektedir. Üniversitelerin bu konuda da önemli roller üstlenmesi gerektiğinin bilincindeyiz ve bu bilinçle önemli adımlar atmaktayız. Sayıları bugün 206'yı bulan yükseköğretim kurumlarımızla birlikte ülkemizin sürdürülebilir kalkınma süreçlerine katkı sağlayan projeler yürütüyoruz.



Yeni YÖK olarak vakit ve enerji kaybına yol açan sistem değiştirme, sistem arama süreçlerini bir tarafa bırakarak enerjimizi mevcut sistemle yapılacak olanın en iyisini yapmaya sarf ediyoruz. Zira kanunlar, yönetmelikler ve diğer düzenlemeler yani mevzuat kadar önemli bir olgu da uygulamadır. Sisteme ilişkin entelektüel metinler ortaya koyma yerine hareket felsefesine inanarak, yararlılık ilkesini gözeterek iş ortaya koymaya çalışıyoruz."



"Yabancı uyruklu öğrenci sayımızdaki artış Avrupa'daki oranların en iyisi"



Saraç, bu düşünceyle başlatılan projelerin önemli bir kısmının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katkılarıyla yasal zemine kavuştuğunu belirtti.



Yabancı uyruklu öğrenci sayılarının son 4 yılda 3 kat artarak 150 bine yaklaştığını aktaran Saraç, "Yabancı uyruklu öğrenci sayımızdaki artış son yıllardaki Avrupa'daki yabancı öğrenci sayısı artış oranlarının en iyisi ve bizim için de gurur verici." şeklinde konuştu. Gurur duydukları bir başka projenin ise doktora programlarına farklı bir vizyon kazandırılan YÖK 100/2000 Projesi olduğunu söyleyen Saraç, 3 bin 500'e yakın kişinin bu program dahilinde eğitimlerini sürdürdüğünü söyledi.



"Gelecekte inşallah hep birlikte göreceğiz, bütün Türkiye görecek, geleceğin bilim hayatını ve üniversitelerin bilgi üretimini, araştırmalarını YÖK 100/2000 Projesi'nden mezun olanlar şekillendirecek." diyen Saraç, bunun aynı zamanda Türkiye için bir prestij projesi olduğunu vurguladı.



"Akademik Kariyer Platformu'nu hizmete açacağız"



Saraç, yeni YÖK olarak son 4 yılda birçok yeni ve yenilikçi projeyi hayata geçirdiklerini, tek tip üniversite modelini, burs programlarını değiştirdiklerini, ezberciliğe dayalı, 4 ay süren üniversite giriş sınavını muhakeme ve analiz kabiliyetini sorgulayan, bir hafta sonunda bitecek şekilde değiştirdiklerini anımsattı.



Yükseköğretimin dinamik bir süreç olduğunu, bu nedenle hep daha iyiyi aradıklarını, yenilikçi bir süreç izlediklerini söyleyen Saraç, bu yıl geleceğin meslekleri konusunu yeni başlıklarından biri olarak belirlediklerini aktardı.



Doktoralı kişi sayısını kaliteden taviz vermeden artırmak için planlamalarını bu yıl hayata geçireceklerini de bildiren Saraç, şunları kaydetti:



"Nitelikli bilim insanı istihdamı için ülkemizde ilk defa uygulanacak olan Akademik Kariyer Platformu'nu da önümüzdeki günlerde hizmete açacağız. Bu ülkemiz için bir ilk olacaktır. Uzun zamandır üzerinde çalıştığımız bu projeyle üniversitelerimizin ihtiyaç duyduğu nitelikteki bilim insanı ve bilim insanı adaylarının taleplerini, kendilerinin niteliklerini ve akademik faaliyetlerini elektronik ortamda bir arayüzde toplayacağız ve merkezi olarak üniversitelerimizin ihtiyaç duyduğu kadroları da tespit ederek bunları eşleştireceğiz.



Bu eşleştirmeden sonraki aşamaları üniversitelerimiz kendileri sürdürecek. Bu platformu yurt dışına da yabancı uyruklu bilim insanlarına açık bir şekilde kurguladık. Uygulamaya geçildikten sonra bu projenin etkisinin ne denli güçlü, sonuçlarının ne denli olumlu olacağını ülke olarak inşallah göreceğiz."



ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Kök



ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök de açılış töreninde yaptığı sunumda, ODTÜ'nün bugün her ilden ve 94 farklı ülkeden, 9 bin 500'ü yüksek lisans ve doktora olmak üzere 30 bine yaklaşan öğrencisiyle Türkiye'nin önde gelen bir eğitim ve araştırma üniversitesi olduğuna işaret etti.



Kök, Avrupa Araştırma Konseyi tarafından desteklenmeye hak kazanan ilk projeleri kapsamında araştırmacıların, tamamı kulak içine yerleştirilebilir ve kendi enerjisini üreten yeni nesil bir işitme cihazı geliştirdiklerini anlattı.



Diğer projeleriyle ise insanlığın en önemli dönüm noktalarından biri olan Anadolu'da yerleşik hayata geçişin ve tarımın yaygınlaşması sürecinin gerçek hikayesini araştırdıklarını dile getiren Kök, ODTÜ'nün 12 yıl içerisinde Avrupa Birliği çerçeve programlarından aldığı toplam fonun 24,4 milyon avro olduğunu bildirdi.



TÜBİTAK çağrılarından da en fazla destek alan üniversitenin ODTÜ olduğuna dikkati çeken Kök, Siber Savunma Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin ana hedefinin Türkiye'nin bu alandaki öncü ve lider ülkelerden biri olmasını sağlayacak çalışmaları yürütmek olduğunu belirtti.



Kök, Robotik Teknoloji Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Merkezi'nin de savunma sanayisinde insansız ve akıllı savunma sistemlerinin geliştirilmesi noktasında gereken desteği sağlayacağını ifade etti.



Araştırma merkezleri ve buralarda yürütülen diğer çalışmalar hakkında da bilgi veren Kök, ODTÜ olarak her şeyi devletten beklemek yerine mezunların katkısına yönelik çalışmaları başlattıklarını, bu kapsamda mezunların üniversiteye son iki yıldaki bağış tutarlarının 50 milyon liraya ulaştığını söyledi.



Sunumunda bilimi toplumla buluşturmak üzere yürüttükleri çalışmalara da değinen Kök, bu yıl "Bilim Sanatla Buluşuyor" temasını işleyerek ebru, çini gibi geleneksel Türk sanatlarının tanınırlığını artırmak istediklerini kaydetti. Kök, üniversite kampüsünde toplam 40 dönüm arazi içerisinde kurulacak Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunun temelinin Mayıs 2019'da atılacağını bildirdi.

