ODTÜ TEKNOKENT, girişimci adaylarına hibe desteğinin yolunu açıyor - Son Dakika

ODTÜ TEKNOKENT, girişimci adaylarına hibe desteğinin yolunu açıyor

18.05.2021 11:03
ODTÜ TEKNOKENT, girişimci adaylarına hibe desteğinin yolunu açıyor, System.String[]

ODTÜ TEKNOKENT, alanında önde gelen kuruluşlarla yaptığı iş birlikleriyle ???????ekonomiye katma değeri yüksek işler kazandıracak teknoloji tabanlı girişimciliğin büyümesine destek verecek.

ODTÜ TEKNOKENT, alanında önde gelen kuruluşlarla yaptığı iş birlikleriyle ???????ekonomiye katma değeri yüksek işler kazandıracak teknoloji tabanlı girişimciliğin büyümesine destek verecek.

Yenilenen adı ve güncellenen başvuru koşulları ile TÜBİTAK 1512 Girişimcilik Destek Programı (TÜBİTAK BİGG) başvuruları devam ediyor. Güncellenen başvuru koşullarıyla herhangi bir ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı öğrenciler veya mezunları 1 Haziran'a kadar programa başvurabilecek.

TÜBİTAK BİGG'den yararlanmak için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği ya da TÜBİTAK 1512 Programı 2. Aşaması kapsamında destek almamış olma ve ön başvuru tarihi itibarıyla herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında bulunmama koşulları ise devam ediyor.

Alandaki deneyimi ve geniş iş ağıyla ODTÜ TEKNOKENT girişimcilerin fikirlerini olgunlaştırmak, TÜBİTAK BİGG desteğine ulaşmalarını sağlamak ve Türkiye için katma değeri yüksek büyüme potansiyeli olan işlerin ortaya çıkması amacıyla 6 farklı kurum/kuruluş ile 5 farklı konsorsiyum oluşturdu.

Bu iş birlikleri sayesinde TÜBİTAK 1512 Girişimcilik Destek Programı'ndan yararlanarak 200 bin liraya kadar geri ödemesiz hibeyle iş fikirlerinin hayata geçirilmesi sağlanacak.

Girişimcilik serüveni desteklenecek

BiGG3, BİGGBio, BİGGED, BİGGM ve T-BİGGY konsorsiyumlarıyla TÜBİTAK BİGG sürecinde her iş fikri alanına uygun güçlü iş birlikleriyle girişimcilik serüvenlerinin desteklenmesi amaçlanıyor.

Dijitalleşme, iletişim ve akıllı üretim sistemleri alanları odaklı başvurulara öncelik verilen BiGG3'te ODTÜ TEKNOKENT, Arçelik Garage ve KWORKS kaynakları bir araya geliyor. Konsorsiyum bileşenlerinin geniş iş ağı ve alandaki tecrübeleri ile Girişimcilik Destek Programı için girişimcilere kapsamlı bir güç sunuluyor.

Yaşam bilimleri, biyoteknoloji ve sağlık teknolojileri alanındaki iş fikirlerinin Girişimcilik Destek Programı'na ulaşmaları için kurgulanan BİGGBio ile alanda söz sahibi ve geniş iş ağına sahip ODTÜ TEKNOKENT ve ReDis Innovation tecrübesiyle girişimcilere en yetkin eğitim ve mentorluk hizmetleri verilmesini amaçlanıyor.

MEF Üniversitesinin alandaki yetkinliği ve ODTÜ TEKNOKENT'in teknik altyapı ve tecrübesi ile kurgulanan BİGGED programı, eğitim teknolojileriyle ilişkili girişimcilerin desteğe ulaşmasını hedefliyor.

BİGGM, ODTÜ TEKNOKENT ve Bilişim Vadisi'nin güçlü altyapısı ve tecrübesiyle akıllı ulaşım teknolojileri odaklı geliştirilen iş fikirlerine Girişimcilik Destek Programı'na uzanan yolda ev sahipliği yapmak amacıyla oluşturuldu.

Sürdürülebilir tarım ve beslenme odaklı iş fikirlerinin ODTÜ TEKNOKENT ve Yaşar Üniversitesinin tecrübesi ve geniş iletişim ağından faydalanarak 1512 Girişimcilik Destek Programı'na ulaşması için T-BİGGY kurgulandı.

Girişimcilere sunulan desteklere ilişkin başvurular "bigg.odtuteknokent.com.tr" adresinden yapılabilecek.

Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Girişimcilik, Türkiye, Lisans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ODTÜ TEKNOKENT, girişimci adaylarına hibe desteğinin yolunu açıyor - Son Dakika Ekonomi


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