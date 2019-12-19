ODTÜ Teknokent'te "savunma ve havacılık" için iş birliği buluşması - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi ODTÜ Teknokent'te 'savunma ve havacılık' için iş birliği buluşması - Son Dakika Ekonomi

ODTÜ Teknokent'te "savunma ve havacılık" için iş birliği buluşması

6 saat önce

Savunma ve havacılık sektöründe yerli ürünler ve uygulamaların yaygınlaştırılarak bu alandaki iş birliklerinin derinleştirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalara bir yenisi daha eklendi.

ODTÜ Teknokent'te

Savunma ve havacılık sektöründe yerli ürünler ve uygulamaların yaygınlaştırılarak bu alandaki iş birliklerinin derinleştirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalara bir yenisi daha eklendi. Türksat AŞ ve Teknokent Savunma Sanayii Kümelenmesi (TSSK) tarafından ODTÜ Teknokent'te düzenlenen "B2B" etkinliğinde hem teknolojik yatırımlar değerlendirildi hem de firmalar ürünlerini sunma imkanı yakaladı.

ODTÜ Teknokent CoZone'da düzenlenen "B2B" etkinliğine Türksat AŞ, TSSK ve ODTÜ Teknokent yöneticileri katıldı.

Etkinlik kapsamında, TSSK üyesi olan ve etkinliğe iştirak eden firmalarla teknolojik yatırım gündemi paylaşıldı. Firmalar, gündeme ilişkin projelerini, ürünlerini ve çözümlerini sunma imkanı buldu. Etkinlik, sektörel iş birliklerinin geliştirilmesine de zemin hazırladı.

Teknokent firmaları tarafından geliştirilen yerli ürünler ve uygulamalar, Türksat uzmanlarına sunuldu.

"Yerli ve milli üretim" hassasiyeti

Türksat AŞ Bilişim Müşteri İlişkileri Direktörü Mustafa Çiçek, etkinlikte yaptığı konuşmada, katılım gösteren firmaları paydaş olarak gördüklerini söyledi. Türksat'ın faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Çiçek, "Şirketimizin projelerinde yerli ve milli duyarlılıkla üretim yapan firmalarla çalışmaya gayret ediyoruz." dedi.

TSSK Koordinatörü Koray Çakır da kümelenmenin çalışmalarına dikkati çekerek, B2B etkinliklerine gelecek yıl da devam edileceğini bildirdi.

Konuşmaların ardından, savunma sanayisi ve havacılık sektörlerinde yerli ürünler ve uygulamaların yaygınlaştırılarak bu alandaki iş birliklerinin derinleştirilmesi amacıyla "B2B" görüşmeleri yapıldı ve yeni güç birliklerinin altyapısı hazırlandı.

ODTÜ Teknokent, Türksat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 03:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakan Dönmez: Türkiye Petrolleri 50 bin varil bandını yakaladı
Türk Hava Yolları, Boeing'e dava açmaya hazırlanıyor Son dakika: İstanbul Şehir Üniversitesi, Marmara Üniversitesi'ne devredildi Son dakika: Google'dan 20 ülkede yaşanan erişim kesintisiyle ilgili açıklama yapıldı

Son Dakika Haberleri
21:46 Süper Loto çekildi (2) - Son Dakika Ekonomi
21:38 Süper Loto çekildi (1) - Son Dakika Ekonomi
21:06 Avrupa borsaları günü Almanya hariç yükselişle tamamladı - Son Dakika Ekonomi
20:35 Bakan Dönmez: Türkiye Petrolleri 50 bin varil bandını yakaladı - Son Dakika Ekonomi
20:30 EBRD'den Enerjisa'ya 100 milyon dolar karşılığı Türk lirası finansman - Son Dakika Ekonomi
20:19 Türk Hava Yolları, Boeing'e dava açmaya hazırlanıyor - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 21:56:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ODTÜ Teknokent'te "savunma ve havacılık" için iş birliği buluşması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]