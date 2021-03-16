ODTÜ ücretsiz yapay zeka eğitimlerinin ikinci dönemini başlattı - Son Dakika

Orta Doğu Teknik Üniversitesince (ODTÜ) geliştirilen "Bilgeİş" eğitim portalı üzerinden ücretsiz düzenlenen "Herkes İçin Yapay Zeka" kurslarının ikinci dönemi başladı.

ODTÜ Uzaktan Eğitim Merkezi Başkanı Prof. Dr. Kürşat Çağıltay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ODTÜ Bilgeİş Eğitim Platformunun "Kodluyoruz Sosyal Girişimi" iş birliği ve "EMpower" desteği ile yapay zeka üzerine yeni bir etkinliğe imza atıldığını ifade etti.

Türkiye'de yapay zeka alanında uzman insan gücü yetiştirme çalışmalarına erken yaştan başlanmasının önemini vurgulayan Çağıltay, ODTÜ ve Kodluyoruz Sosyal Girişimi iş birliğinin yapay zeka alanında başlattığı çalışmanın herkese açık bir eğitim programı olduğunu belirtti.

Çağıltay, "Hayatımızın hemen her alanını etkileyen, geleceğin elektriği olarak da adlandırılan yapay zeka çağına Türkiye'yi hazırlamak için Orta Doğu Teknik Üniversitesinin halka açık eğitimler sunduğu Bilgeİş Eğitim Platformu üzerinden eğitimleri tamamlayanlar ODTÜ'den sertifika alacaklar." bilgisini verdi.

Türkiye'de özellikle lise öğrencilerinden başlayarak herkesi yapay zekanın ne olduğuna ve hayatları nasıl etkilediğine dair bilgilendirmeyi amaçlayan "Herkes için Yapay Zeka" eğitim serisinin iki dersten oluştuğunu aktaran Çağıltay şunları kaydetti:

"İlki Ekim 2020'de yayınlanan Herkes için Yapay Zeka-1 ismindeki eğitime ilk 4,5 ayda 4 bin 132 kişi başladı, 1300 kişi eğitimi başarı ile tamamlayıp sertifika alarak yüksek bir tamamlama oranına ulaştı. Serinin ikinci eğitimi de 15 Mart 2021'den itibaren ODTÜ'nün herkese açık eğitimleri sunduğu Bilgeİş platformunda yayınlanmaya başlandı. Eğitim videolarını takip edip değerlendirme sorularını doğru cevaplayan tüm katılımcılar ODTÜ, Kodluyoruz ve EMpower destekli sertifikayı almaya hak kazanacaklar. Eğitimler, herkese açık, temel hedef kitle ise lise öğrencileri ve öğretmenler."

Kodluyoruz Sosyal Girişimi tarafından dersi başarıyla tamamlayan ve bu alanda kendini geliştirmek isteyen lise öğrencileri ile çalışma grupları oluşturacak. Bu çalışma gruplarında alanında uzman mentorlar öğrencilere eşlik edecek. Türkiye'nin her yerinden öğrencilere açık olan bu gruplar ile farklı illerden öğrenciler fikirlerini tartışabilecek ve beraber projeler üretebilecekler.

"Herkes İçin Yapay Zeka" eğitimlerine ODTÜ Bilgeİş eğitim portalı üzerinden https://bilgeis.net/tr/courses/category/43/kodluyoruz adresinden kayıt olunup ücretsiz ve online olarak erişilebilecek.

Eğitimler herkese hitap ediyor

Derslerde yapay zekayı anlamak için temel bilgiler bulunuyor. Yapay zekanın sosyal bilimler açısından değerlendirmesi ele alınıp yapay zeka uygulamalarının etik açısından doğurduğu sorunlar da paylaşılıyor. Katılımcılar, yapay zeka uygulaması geliştirilmesini sağlayan "veri bilimi" sürecinin nasıl gerçekleştiğini öğrenirken, dünya çapında en popüler programlama dillerinden biri olan Python programlama dilini de ele alıyor. Eğitimin ikinci bölümde ise makine öğrenmesi ve bilgisayarda görme konularına giriş yapılıyor.