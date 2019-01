ODTÜ Yüksel Proje Amfisi" Açıldı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve Yüksel Proje iş birliğiyle, bin 850 öğrenci kapasiteli ODTÜ Yüksel Proje Amfisi törenle açıldı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve Yüksel Proje iş birliğiyle, bin 850 öğrenci kapasiteli ODTÜ Yüksel Proje Amfisi törenle açıldı.



ODTÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, kampüsteki ilk hibe proje olma özelliği taşıyan Yüksel Proje Amfisi'nin açılışına, Yüksel Proje Uluslararası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Celal Akın, ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.



Açılış töreninde konuşan ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü 1979 mezunu Celal Akın, gelişmiş ülkelerde üniversitelerin sadece kamu kaynaklarını kullanmadığını, en az kamu kaynağı kadar bağış aldığını ifade etti.



ODTÜ'de aldığı eğitimin yaşamındaki önemine vurgu yapan Akın, şirket çalışanlarının yaklaşık yüzde 85'inin de ODTÜ mezunu olduğunu aktardı.



Yurt içinde ve dışında 40 yılda gerçekleştirdikleri mühendislik projeleri arasında kendisini en mutlu edenin ODTÜ Amfisi olduğunu söyleyen Akın, "ODTÜ'lüler olarak üniversitenin daha da gelişmesi için gereken her türlü fedakarlığı yapmalıyız." dedi.



Akın, projeyi 8 ay gibi kısa bir sürede tamamladıklarını belirtti.



ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Kök ise üniversitedeki 40 yıl içinde en heyecanlı, en mutlu, en gururlu gününü yaşadığını, Yüksel Proje Amfisi'nin bu sürede gerçekleştirilen en anlamlı projelerden olduğunu ifade etti.



Dünyanın her yanındaki mezunlarının başarılarıyla gurur duyduklarını aktaran Kök, mezunlarının da üniversiteleri ile gurur duyduklarını vurguladı.



Yüksel Proje Amfisi'ni hayata geçirenlere teşekkür eden Kök, Celal Akın'a öğrencilik dönemine ait not dökümünü ve mezuniyet belgesini hediye etti.



Kampüs içinde bin 850 öğrenci kapasiteli, ikisi 250 kişilik 4 amfi ve 17 derslik barındıran ODTÜ Yüksel Proje Amfisi, 2019 bahar döneminde ilk öğrencilerini ağırlayacak.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

6 Aylık Geçici İşçi Alınacağı Haberini Alanlar, Geceden Sıraya Girerek Uzun Kuyruklar Oluşturdu

Tadını Beğenip Üretmeye Başladığı Mantardan 2 Yılda 100 Bin TL Kazandı

Son Dakika! Bakan Çavuşoğlu'ndan Trump'a Tepki: Tehditlerine Pabuç Bırakmayız

Son Dakika! SGK, 30 İlacı Daha Ödeme Listesine Aldı