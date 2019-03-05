Odü, Araştırma Üniversitesi Olma Yolundaki Çalışmalarına İvme Kazandırdı"

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, "Üniversitemiz Araştırma Üniversitesi olma yolundaki çalışmalarına ivme kazandırdı.

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, "Üniversitemiz Araştırma Üniversitesi olma yolundaki çalışmalarına ivme kazandırdı." dedi.



Rektör Yarılgaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ordu Üniversitesi'nin kurulduğu günden beri entelektüel birikimi, oluşturduğu bilgi altyapısı ve yürüttüğü bilimsel faaliyetleriyle bölgesinde bir marka değer olduğunu belirterek, üniversitenin uluslararası düzeyde sunduğu kaliteli eğitim, teorik ve uygulamalı araştırma faaliyetlerinin yanı sıra şehrine sağladığı katma değerle de araştırma üniversitesi adayı olma yolundaki çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü söyledi.



Yükseköğretim Kurulu tarafından başlatılan Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi kapsamında 2017 yılında devlet üniversiteleri arasından 10 araştırma üniversitesi ve bunun yanı sıra 5 aday araştırma üniversitesi seçildiğini anımsatan Yarılgaç, araştırma üniversitesi listesine girmek isteyen üniversitelerin ise bu konuma yükselebilmek için gerekli parametreleri yerine getirebilmek adına sahip olduğu araştırıma altyapılarından yönetim sistemine kadar birçok alanda dönüşüm geçirmeye başladığını ifade etti.



Yarılgaç, kısa geçmişine rağmen gerek fiziki büyümesi gerekse bilimsel alanda gerçekleştirdiği çalışmalarla adından söz ettiren Ordu Üniversitesi'nin de sahip olduğu laboratuvarları, araştırma projeleri, bilimsel yayınları, artan lisansüstü programları ve nitelikli akademik kadrosu ile araştırma üniversite adayı olma yolundaki çalışmalarını sürdürdüğünü kaydederek, Türkiye gibi büyüme sürecindeki ülkeler için büyük önem arz eden araştırma üniversitelerinin varlığı ve güçlenmesi için laboratuvar altyapıları, kütüphane ve bilgi sistemleri ve destekleyici araştırma ortamlarının gerekli şartlar arasında yer aldığını vurguladı.



Araştırma üniversitelerinin nitelikli eğitimci, araştırmacı, öğrenci ve yönetici kadrolarını bünyesinde barındıran ve üretken olacakları araştırma kültürüne sahip üniversiteler olmasının önemli kriterler arasında yer aldığına dikkati çekerek, Ordu Üniversitesi'nin kurulduğu yıllarda 14 olan araştırma, sağlık, eğitim laboratuvarları ve atölye sayısının 2019 yılı itibarıyla 152'ye ulaştığını ve araştırma altyapısında yaklaşık 11 kat artış sağlandığını, mevcut laboratuvarların donanımlarının artırıldığını ve ihtiyaçlar doğrultusunda yeni laboratuvarlar kurulduğunu aktardı.



"ODÜ'de laboratuvarlar 152'ye ulaştı"



Araştırma ve geliştirme çalışmalarının yürütüldüğü laboratuvar ortamlarının üniversitelerin dünya bilimine açılan kapısı olduğuna işaret eden Yarılgaç, şöyle konuştu:



"Küresel ölçekte başarılı çalışmaların gerçekleştirildiği üniversitemiz laboratuvarlarında lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesindeki araştırmacılarımız, bilimsel literatüre önemli katkı sunacak araştırma ve geliştirme çalışmalarını sürdürmektedir. Kurduğumuz laboratuvarlarla nitelikli bilimsel çalışmalar ortaya koymayı, uluslararası düzeyde ve uygulamaya yönelik çalışmalara öncelik vermeyi, ülkemizin ihtiyaç duyduğu kalifiye elemanların yetiştirilmesine fayda sağlamayı ve bilimsel alanda ülkemizin rekabet edebilme gücünü artırmayı hedeflemekteyiz."



Lisansüstü eğitimde 90 kat artış



Rektör Yarılgaç, Ordu Üniversitesinin kurulduğu 2006 yılından bugüne kadar lisansüstü eğitimde sosyal bilimler alanında 9,5, fen bilimlerinde 31 ve sağlık bilimlerinde 40 kat artış sağladığını belirtti.



Ordu Üniversitesi enstitülerinin 17'den bin 500'e ulaşan öğrenci sayısı ile toplamda 90 kat artış sağlayarak araştırma faaliyetlerini sürdürdüğünü kaydeden Yarılgaç, şöyle devam etti:



"Lisansüstü programlarıyla alanlarında yenilikçi fikirler üretebilen, analitik düşünebilen, donanımlı ve çok yönlü bireyler yetiştirilmesinde öncü rol üstlenmeye devam ederek akademik başarı grafiğini her geçen dönem yükselten üniversitemiz bilimsel bilginin toplumsallaşmasına, yerelleşmesine ayrıca evrensel literatürle de buluşmasına zemin hazırlayan hazırlamaktadır. Pek çok alanda üretken ve dinamik bir lisansüstü vizyonu oluştururken aynı zamanda yüksek lisans ve doktora tezleri ile hem ulusal çerçevede bilimsel bilgi hazinesini zenginleştiren hem de uluslararası bilimsel bilgi birikimine katkı sunan bir profil ortaya koyan üniversitemiz araştırma üniversitesi olma hedefi çerçevesinde nitelikli yüksek lisans ve doktora çalışmalarıyla bilimsel projeksiyonunu zenginleştirmeye devam etmektedir."



Yarılgaç, nitelikli akademik insan kaynağına sahip olmak, öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısının düşük olması ve yayın performansının yüksek olması gibi parametrelere göre değerlendirilen araştırma üniversitelerinde yayın performansının yüksek olmasının beklendiğini belirterek, "Bu bağlamda araştırma üniversitesi olma kriterlerini artırmayı amaçlayan Ordu Üniversitesi akademik personel sayısını 100'den 750 seviyesine çıkarmış, bilimsel yayın sayısında uluslararası alanda 50 kat artış göstererek SCI, SSCI, AHCI indekslerinde yer alan çalışmaları ile küresel ölçekteki çalışmalarına hız vermiştir." ifadesini kullandı.



Üniversite ve sanayi işbirliğine yönelik artan projeler





Ordu Üniversitesinin akademik yeterliliği ile birlikte bölgesine sağladığı katma değerle de araştırma üniversitesi olmaya aday olduğunu belirten Rektör Yarılgaç, üniversite bünyesinde bulunan Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) biriminin yanı sıra dışarıdan destekli araştırma projeleri kapsamında TÜBİTAK, SAN-TEZ, DOKAP, AB Fonları ve özel anlaşmalara ek olarak kamu kuruluşları ve özel sektör ile çeşitli projeler yürütülerek üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmeye yönelik çalışmalara devam edildiğinin altını çizdi.



Yarılgaç, güçlü devlet olmanın bir diğer yolunun da Ar-Ge çalışmalarının hızlandırılması ve bulguların sanayi ve diğer paydaşlarla paylaşılmasından geçtiğini ifade ederek, araştırma üniversitelerinin eğitim-öğretimden bilgi transferi faaliyetlerine kamu ve sanayi ile işbirliğinden uluslararası işbirliklerine kadar yansıyan araştırma önceliğine ve araştırma kültürüne sahip üniversiteler olduğunu, ODÜ'nün de araştırma üniversitesi olma yolundaki çalışmalarına ivme kazandırdığını kaydetti.



Araştırma üniversitelerinin geliştirdikleri bilgi birikimi, yetiştirdikleri nitelikli iş gücü ve yürüttükleri bilgi aktarımı faaliyetleri ile ekonominin gelişmesi ve toplum refahına katkı sağlama misyonuyla çalışmalar yürüttüğüne vurgu yaparak, açıklamasını şöyle tamamladı.



"Bu üniversitelerin, dünyadaki diğer saygın üniversitelerle kurdukları işbirlikleri sayesinde geliştirdikleri bilgi-yetenek birikimi ve edindikleri uluslararası tanınırlık ülkeler için önemli kazanım ve prestij kaynağı olmaktadır. Bu anlayışla kendisini geliştirmeye çalışan üniversitemiz, ülkemizin yükseköğretimindeki merkezi rolünü, bilimsel bilgi üretiminin araştırmaya dayalı olduğu anlayışını benimseyip bütün çalışmalarını eş zamanlı olarak sürdürerek araştırma faaliyetlerinde de güçlü bir konuma ulaşmıştır. Üniversite-sanayi, üniversite iş dünyası, üniversite kamu kesimi işbirliğinde ise yüksek Ar-Ge kapasitesi öne çıkmakta, yenilikçi ve girişimci bir üniversite rolünü benimsemiş olan üniversitemiz toplumuna doğrudan hizmet veren, ülke kalkınması için yeni bilgiyi üreten, bu bilgiyi ticari ürüne dönüştürmeyi başaran, beşeri sermayeye katkıda bulunan öncü güç rolünü yerine getirmeyi ilke edinmektedir."

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