ODÜ'de İdlib şehitleri için Kur'an-ı kerim tilaveti - Son Dakika
Son Dakika Güncel ODÜ'de İdlib şehitleri için Kur'an-ı kerim tilaveti - Son Dakika

ODÜ'de İdlib şehitleri için Kur'an-ı kerim tilaveti

6 saat önce

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Ergin Karlıbel Camisi'nde, İdlib'de şehit düşen 33 asker için Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

ODÜ'de İdlib şehitleri için Kur'an-ı kerim tilaveti, System.String[]

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Ergin Karlıbel Camisi'nde, İdlib'de şehit düşen 33 asker için Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.


ODÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, yaptığı açıklamada, Suriye'nin İdlib bölgesinde Türk askerlerine yönelik rejim unsurları tarafından gerçekleştirilen hain saldırı sonrası 33 askerin şehadet haberininin kendilerini derinden yaraladığını belirtti. Akdoğan, "Vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden aziz şehitlerimize şahsım ve Üniversitem adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Devletimizin ve ordumuzun her zaman yanındayız" dedi.


Kur'an-ı Kerim tilavetine programa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahsin Tonkaz, fakülte dekanları, Genel Sekreter V. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sami Güler, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. - ORDU

İdlib, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 07:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

TSK, Rus yapımı 15 milyon dolarlık hava savunma sistemini SİHA ile imha etti
TSK, İdlib'de rejimin kimyasal harp tesisini vurdu ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi: Türkiye'ye acil olarak Suriye'de istihbarat ve ekipman desteği vermenin yollarını arıyoruz ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Craft: Türkiye'nin rejime verdiği karşılığa desteğimiz tamdır

Son Dakika Haberleri
20:29 Survivor neden yok? Survivor yeni bölüm ne zaman?
19:42 İnternet erişimi neden kısıtlı? Resmi açıklama geldi
19:42 İdlib şehitlerinin isimleri belli oldu!
17:46 Kendall Jenner Beyonce'nin asistanı olmak istiyor!
17:42 Şarkıcı Sıla: Bu zulüm yetti artık!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2020 02:00:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ODÜ'de İdlib şehitleri için Kur'an-ı kerim tilaveti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]