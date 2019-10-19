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Son Dakika Güncel ODÜ gölet inşaatı tamamlandı

ODÜ gölet inşaatı tamamlandı

2 saat önce

Ordu Üniversitesinin(ODÜ) kampüs alanının su taşkınlarından korunması ve kampüsün içme suyunu ihtiyacını karşılamak amacıyla inşa edilen gölet tamamlandı.

ODÜ gölet inşaatı tamamlandı, System.String[]

Ordu Üniversitesinin(ODÜ) kampüs alanının su taşkınlarından korunması ve kampüsün içme suyunu ihtiyacını karşılamak amacıyla inşa edilen gölet tamamlandı.


Ordu Üniversitesi Cumhuriyet Kampüsünün hemen yanından geçen Çırçıp Deresi'nin geçen yıllarda aşırı yağmurlarda su baskınlarına sebep olması, ayrıca kampüs alanında su tüketiminin her geçen gün artması üzerine yapımına iki yıl önce başlanan göletin baraj seti inşaatı bitti.


İnşaatı tamamlanan baraj ile üniversite kampüsüne içme ve kullanma suyu temin edilmesi ve Akçatepe ve Turnasuyu Mahallelerinin de taşkınlardan korunması amaçlandı.


Çırçıp Deresi üzerinde inşa edilen ve yüksekliği yaklaşık 35 metre olan baraj tipi göletin su tutma işlemine de başlandı.


Ordu Üniversitesi kampüs alanı içerisinde 10 fakülte, 2 yüksekokul, 3 enstitü, ve yaklaşık 7 bine ulaşan öğrenci bulunuyor. 2 bin kişilik öğrenci yurdunun da bulunduğu üniversitesi kampüsünde her gün 10 ton su tüketiliyor. - ORDU

Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 11:13 Kaynak: İHA
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